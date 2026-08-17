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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يستقبل النقيب العام لأطباء مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

فى ظل اللقاءات الدورية لمحافظة أسوان مع النقابات العامة لتعزيز أطر التعاون المشترك ، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به نقابة الأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحى النقيب العام لأطباء مصر فى خدمة المجتمع والإرتقاء بالمنظومة الصحية، بإعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تعزيز التعاون بين المحافظة ونقابة الأطباء

وفى هذا الإطار إستقبل السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، الدكتور أسامة عبد الحى النقيب العام لأطباء مصر ، والدكتور أبو بكر القاضى الأمين العام لإتحاد المهن الطبية ، والوفد المرافق لهما حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز التكامل والشراكة بين نقابة الأطباء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يسهم فى دعم جهود النهوض بالمنظومة الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

تحسين بيئة العمل 

وشهد اللقاء التأكيد على الخطوات الجادة التى تتخذها محافظة أسوان لتحسين بيئة العمل وتوفير مناخ ملائم وآمن للأطقم الطبية ، مع العمل على تذليل كافة المعوقات والعقبات التى قد تواجه الأطباء والمنشآت الطبية بالمحافظة بما يحقق المصلحة العامة ويدعم إستقرار وانتظام العمل داخل المؤسسات والمنشآت الصحية .

دعم منظومة التأمين الصحى الشامل والإرتقاء بالخدمات الطبية

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة جهود الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى داخل مختلف الصروح والمنشآت الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى تمثل إحدى أهم المنظومات الوطنية الهادفة إلى توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين وتخفيف الأعباء والمعاناة عنهم من خلال إتاحة حزمة متنوعة من الخدمات والمزايا الصحية .

تواصل محافظة أسوان جهودها لتعزيز الشراكة والتكامل مع النقابات المهنية ، وفى مقدمتها نقابة الأطباء بما يدعم تطوير المنظومة الصحية وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية وتذليل المعوقات أمامهم ، بالتوازى مع الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع مستهدفات الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

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