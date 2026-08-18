رفع كفاءة الخدمات بقرى نصر النوبة.. إصلاح أعمدة الإنارة ومتابعة جودة الخبز بقرى أبو سمبل وتوشكى

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز برفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى النظافة والإنارة العامة ، بالتوازى مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

إصلاح أعمدة الإنارة بمدخل قرية توشكى

وفى هذا الإطار ، تابعت الوحدة المحلية لقرية أبو سمبل برئاسة رجب برقى تنفيذ أعمال إصلاح ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمدخل قرية توشكى بما يسهم فى تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة منظومة الإنارة، وتوفير بيئة أكثر أماناً للمواطنين وحركة المركبات، مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الصيانة والتعامل السريع مع أى أعطال .

متابعة المخابز للتأكد من جودة الخبز

وفى سياق متصل، أجرى رجب برقى رئيس قرية أبو سمبل جولة ميدانية على عدد من المخابز بقرية توشكى، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للاشتراطات والمواصفات المقررة، والتأكد من وصول الخدمة للمواطنين بالصورة المطلوبة .

تعكس جهود الوحدة المحلية بقرى مركز نصر النوبة حرص محافظة أسوان للإرتقاء بمستوى الخدمات داخل القرى من خلال رفع كفاءة الإنارة العامة ومتابعة المرافق الأساسية ، بالتوازى مع الرقابة على جودة السلع والخدمات بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على سلامة وراحة المواطنين.