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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

6 مشروعات جديدة باستثمارات 6.8 مليون دولار.. المنطقة الحرة بالسويس توفر 160 فرصة عمل

6 مشروعات جديدة باستثمارات 6.8 مليون دولار في المنطقة الحرة بالسويس
6 مشروعات جديدة باستثمارات 6.8 مليون دولار في المنطقة الحرة بالسويس
محمد ثروت

شهدت المنطقة الحرة بالسويس دفعة جديدة للنشاط الاستثماري بعد موافقة مجلس إدارة المنطقة برئاسة اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس على إقامة 6 مشروعات استثمارية جديدة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6.8 مليون دولار ومن المستهدف أن توفر المشروعات 160 فرصة عمل جديدة للشباب 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس في جلسته رقم 120 بحضور عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة وبحث آليات دعم وتطوير النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمنطقة 

مشروعات صناعية وخدمات بترولية في المنطقة الحرة بالسويس

وتتنوع الأنشطة المقرر تنفيذها ضمن المشروعات الجديدة بين المجالات الصناعية والخدمية، وتشمل صناعة الأبواب وخامات UPVC وWPC إلى جانب أنشطة الخدمات البترولية وتموين السفن، بما يعكس تنوع الأنشطة داخل المنطقة الحرة وقدرتها على استقطاب استثمارات جديدة 

وأكد اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس حرص المحافظة على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المشروعات، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات ودعم فرص العمل لأبناء المحافظة 

محافظ السويس يوجه بمتابعة المشروعات الاستثمارية

ووجه محافظ السويس بإعداد تقرير شامل عن المشروعات التي تم إنجازها خلال العام السابق، يتضمن معدلات التنفيذ والأداء، بهدف تقييم النتائج ودعم الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمنطقة الحرة 

وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الشركات والمشروعات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مع استمرار التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية لضمان انتظام النشاط الاستثماري وتحقيق المستهدفات الاقتصادية 

المنطقة الحرة تدعم اقتصاد السويس وفرص العمل

وأشار محافظ السويس إلى أهمية الدور الذي تؤديه المنطقة الحرة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا ضرورة التعامل مع المستجدات الإقليمية والعالمية وتأثيراتها على الاقتصاد وحركة التجارة والاستيراد والتصدير

وأكد أن محافظة السويس تسخر إمكانياتها لدعم المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات التي تحقق عوائد تنموية واقتصادية لأبناء المحافظة


 

محافظة السويس المنطقة الاقتصادية العين السخنة مشروعات الاقتصادية فرص عمل

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