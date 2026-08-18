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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع توقف حركة الصيد.. تعرف على أسعار الأسماك في السويس اليوم

حركة الصيد فى خليج السويس واسعار الاسماك اليوم ..تعرف على اخر تطورات السوق
حركة الصيد فى خليج السويس واسعار الاسماك اليوم ..تعرف على اخر تطورات السوق
محمد ثروت

تشهد أسواق الأسماك بمحافظة السويس ، متابعة مستمرة من المواطنين لمعرفة أسعار مختلف الأنواع المتاحة، بالتزامن مع فترة توقف عدد من حرف الصيد بخليج السويس ضمن إجراءات الراحة البيولوجية والحفاظ على المخزون السمكي.

وتشهد الفترة الحالية توقف في عدد من حرف الصيد وفقا للمواعيد المحددة لتنظيم موسم الصيد ومن بينها حرفة الجر التي تتوقف خلال الفترة من أول مايو وحتى الأول من سبتمبر إلى جانب توقف بعض الحرف الأخرى وهو ما ينعكس على حجم وكميات الأسماك التي تصل إلى الأسواق من رحلات الصيد المحلية. 

وتستمر الأسواق في استقبال أنواع مختلفة من الأسماك من مصادر متعددة مع تفاوت الأسعار وفقا لنوع السمك وحجمه ودرجة جودته. 

شيخ الصيادين يكشف حركة الصيد وتأثيرها على الأسعار

وقال عمرو عمارة شيخ الصيادين بمحافظة السويس، إن حركة الصيد خلال الفترة الحالية مرتبطة بمواعيد توقف بعض حرف الصيد بخليج السويس وهو ما ينعكس على حجم المعروض من الأسماك القادمة من البحر إلى الأسواق

واضاف  عمارة أن توافر الأسماك في الأسواق لا تعتمد  على الصيد المحلي فقط خاصة مع وجود مصادر أخرى للأسماك وهو ما يعمل على  استمرار توافر عدد كبير من الأنواع للمواطنين رغم توقف بعض رحلات الصيد

وأشار شيخ الصيادين إلى أن أسعار الأسماك تختلف بحسب النوع والحجم وجودة الأسماك  عادة ما يكون لها سعر مختلف عن الأسماك المجمدة و تختلف الأسعار من تاجر إلى آخر وفقا  للمعروض وحركة البيع والشراء

وتعد أسواق السويس من الأسواق المهمة للأسماك البحرية حيث تضم أنواع متنوعة من الأسماك القادمة من خليج السويس والبحر الأحمر إلى جانب الأسماك المجمدة والمزارع السمكية والمصادر الأخرى

أسعار الأسماك في السويس اليوم

وجاءت أسعار عدد من أنواع الأسماك والمأكولات البحرية المتاحة في السوق من ابرزها

البلطي من 70  إلى 100 جنيه للكيلو

المكرونة المجمدة: من 30 إلى 60 جنيها للكيلو 

المرجان المجمد: من 30 إلى 60 جنيها للكيلو.

المكرونة السويسي: من 80 إلى 170 جنيها للكيلو.

البوري : 100 ل 180 جنيها للكيلو 

قشر البياض: من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

الوقار والقاروص: من 150 إلى 350 جنيها للكيلو.

الماكريل المجمد: من 150 إلى 250 جنيها للكيلو.

الكابوريا: من 50 إلى 190 جنيها للكيلو.

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 450 جنيها للكيلو.

الجمبري يبدا من 300 إلى 1120 للكيلو

تفاوت الأسعار حسب النوع والحجم

وتختلف أسعار الأسماك من نوع إلى آخر وفقا  للحجم والجودة وطريقة الحفظ خاصة بين الأسماك الطازجة والمجمدة كما تتأثر الأسعار بحجم المعروض وحركة البيع والشراء داخل الأسواق

ومن أبرز الأصناف التي تشهد تفاوت سعريا واضح الجمبري والسبيط والكاليماري والوقار والقاروص وقشر البياض بينما تستمر الأنواع الشعبية مثل البلطي والبورى في تقديم نطاقات سعرية أقل مقارنة بعدد من الأسماك البحرية

أسعار الأسماك اليوم في السويس

ويترقب المواطنون عودة حركة الصيد بشكل أكبر مع انتهاء فترة التوقف المحددة خاصة أن زيادة المعروض من الصيد المحلي يمكن أن تنعكس على حركة الأسواق والأسعار مع استمرار توافر الأسماك القادمة من مصادر أخرى خلال فترة توقف بعض حرف الصيد

محافظة السويس سوق السمك البحر الاحمر اسعار الاسماك حركة الصيد

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