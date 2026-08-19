بإطلالة جريئة .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

خطفت الفنانة إيمان العاصي أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة عصرية وجريئة، اعتمدت خلالها على تنسيق لافت يجمع بين البساطة واللمسات الشبابية.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي

وظهرت إيمان العاصي في الصورة مرتدية توب باللون البيج الفاتح بتصميم مبتكر يعتمد على قماش مجسم وملتف حول منطقة الصدر والرقبة، مع فتحة عند منطقة البطن أضفت طابعًا جريئًا على الإطلالة.

ونسقت الفنانة إطلالتها مع قبعة كروشيه باللون البيج، جاءت بتصميم شبابي يتناسب مع أجواء الإطلالة، بينما تركت شعرها البني الطويل منسدلًا بشكل طبيعي على كتفيها.

واعتمدت إيمان العاصي على مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، مع تحديد بسيط للعينين وألوان هادئة للشفاه، لتكمل إطلالتها ذات الطابع العصري.

كما اختارت الفنانة مجموعة من الإكسسوارات البسيطة، وظهرت وهي تلتقط صورة أمام المرآة بهاتفها المحمول، في لقطة عفوية أثارت اهتمام متابعيها.

إيمان العاصي

إيمان العاصي بإطلالة مختلفة

وجاءت إطلالة إيمان العاصي مختلفة عن ظهورها التقليدي، خاصة مع اعتمادها على ألوان محايدة وتصميم غير تقليدي للملابس، ما منحها مظهرًا عصريًا لافتًا.

وتحرص إيمان العاصي خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة جمهورها جانبًا من إطلالاتها وحياتها اليومية، وهو ما يجعل صورها تحظى بتفاعل واسع من متابعيها.