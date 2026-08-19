قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُحلّلة رياضية: محمد صلاح أفضل لاعب جاء في تاريخ الدوري الإنجليزي .. فيديو
قبل وصولهما لحفل الزفاف .. مصرع شابين في انقلاب موتوسيكل بطريق بحيرة قارون
حصار تحت الأرض .. انهيار منجم ذهب في أفريقيا الوسطى يُسفر عن مصرع 30 عاملًا
«أفضل ما في جمهوري».. محمد رمضان يعلّق على حضور «مُسنّة» حفله بالساحل الشمالي
سوريا تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن: استمرار الاعتداءات يُهدّد المنطقة بمزيد من التوتر
تصريح مُفاجئ .. السفير الأمريكي في إسرائيل يُطالب الاحتلال بوقف «إرهاب المستوطنين»
والد زيزو: اتحاد الكرة تجاهل طلبنا في شكوى الزمالك .. واللاعب «مرتاح» مع «عموتة»
تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك .. «اللاعب قادم للتفاوض على رحيله» | فيديو
أكاذيب وتزييف وتشويه .. نشأت الديهي يُهاجم ظاهرة التناقض الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي|فيديو
خنق طهران تدريجيًا .. ترامب يطلب من مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران
تريزيجيه أفضل لاعب في الدوري المصري 2025-2026 بحفل «ذا بيست»
إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة جريئة .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
آية التيجي

خطفت الفنانة إيمان العاصي أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة عصرية وجريئة، اعتمدت خلالها على تنسيق لافت يجمع بين البساطة واللمسات الشبابية.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي

وظهرت إيمان العاصي في الصورة مرتدية توب باللون البيج الفاتح بتصميم مبتكر يعتمد على قماش مجسم وملتف حول منطقة الصدر والرقبة، مع فتحة عند منطقة البطن أضفت طابعًا جريئًا على الإطلالة.

ونسقت الفنانة إطلالتها مع قبعة كروشيه باللون البيج، جاءت بتصميم شبابي يتناسب مع أجواء الإطلالة، بينما تركت شعرها البني الطويل منسدلًا بشكل طبيعي على كتفيها.

واعتمدت إيمان العاصي على مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، مع تحديد بسيط للعينين وألوان هادئة للشفاه، لتكمل إطلالتها ذات الطابع العصري.

كما اختارت الفنانة مجموعة من الإكسسوارات البسيطة، وظهرت وهي تلتقط صورة أمام المرآة بهاتفها المحمول، في لقطة عفوية أثارت اهتمام متابعيها.

إيمان العاصي

إيمان العاصي بإطلالة مختلفة

وجاءت إطلالة إيمان العاصي مختلفة عن ظهورها التقليدي، خاصة مع اعتمادها على ألوان محايدة وتصميم غير تقليدي للملابس، ما منحها مظهرًا عصريًا لافتًا.

وتحرص إيمان العاصي خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة جمهورها جانبًا من إطلالاتها وحياتها اليومية، وهو ما يجعل صورها تحظى بتفاعل واسع من متابعيها.

إيمان العاصي إطلالة إيمان العاصي صور إيمان العاصي أحدث ظهور لإيمان العاصي إيمان العاصي انستجرام ملابس إيمان العاصي أزياء إيمان العاصي إطلالات إيمان العاصي فنانات إطلالات الفنانات إطلالة جريئة إطلالة عصرية موضة 2026 أخبار إيمان العاصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

حسام حسن

أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

الأهلي

أونلاين وفي التليفزيون.. طرق مشاهدة مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

فرد الأمن مع صحفي صدى البلد

البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص

محمد صلاح

فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون

الذهب

دون الـ 50 ألفا.. تراجع سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

جروسي

جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام

ترشيحاتنا

حرائق الغابات

اليونان ترفع تحذير حرائق الغابات إلى الفئة الرابعة

ورشة عمل بالزراعة

تعزيز دور الابتكار في خدمة ودعم المزارعين.. ورشة عمل تنظمها الزراعة

صلوات تجنيز الأنبا يوحنا

إقامة صلوات تجنيز الأنبا يوحنا بأمريكا بحضور عدد من أساقفة الكنيسة

بالصور

بإطلالة جريئة .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انتفاخ البطن يوميًا.. 7 عادات قد تكون السبب

انتفاخ البطن يوميًا.. 7 عادات قد تكون السبب
انتفاخ البطن يوميًا.. 7 عادات قد تكون السبب
انتفاخ البطن يوميًا.. 7 عادات قد تكون السبب

دواء لالتهاب المفاصل يساعد في علاج الثعلبة.. نتائج واعدة خلال 6 أشهر

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

غياب يسرا ودرة عن العرض الخاص لفيلم "الست لما".. صور

الست لما
الست لما
الست لما

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد