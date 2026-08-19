الرئاسة التركية تتحدّى إسرائيل: سنواصل التعاون مع سوريا

أصدرت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء بيانًا ردًا على مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تحذيرات تل أبيب إلى دمشق من إجراء أي تغيير في الوضع القائم بالمسائل الأمنية.

وأكدت الرئاسة التركية في ردّها على مكتب نتنياهو، أن أنقرة ستواصل التعاون مع سوريا، مؤكدة أن ادعاءات إسرائيل تهدف لتبرير غاراتها غير القانونية على سوريا.

وأمس الثلاثاء شهدت سوريا انفجارات في مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب، وأدانت دمشق بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، معتبرةً أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان لها أمس، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر 2024 وحتى اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يكشف مُجددًا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.