من شركات الأدوية إلى قائمة الـ2% عالميا.. رحلة أستاذ بجامعة السويس لعضوية سيجما إكساي

في إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل الكفاءات المصرية يواصل الدكتور أحمد محمد الدسوقي أستاذ الجيوفيزياء النظرية والتطبيقية المشارك بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة السويس تحقيق حضور مميز على الساحة العلمية الدولية بعدما أُدرج ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تاثيراً على مستوى العالم لثلاثة أعوام متتالية بالتزامن مع انتخابه عضوا كامل العضوية في جمعية «سيجما إكساي» العالمية للبحث العلمي ليقدم نموذجا مشرفا لمسيرة باحث مصري استطاع أن يصنع لنفسه مكانة بين العلماء الأكثر تأثيرا في تخصصه

ويواصل الدكتور أحمد الدسوقي ابن محافظة الأقصر، مسيرته البحثية من جامعة السويس

بعدما نجح في بناء سجل علمي يضم أكثر من 130 بحثا محكما منشورا في دوريات دولية ركز خلالها على مجالات الجيوفيزياء التطبيقية والاستشعار عن بُعد والاستكشاف المعدني إلى جانب تحقيقه إنجاز جديد بانتخابه عضو كامل العضوية في جمعية سيجما إكساي الدولية للبحث العلمي

رحلة بدأت من كلية العلوم وانطلقت في اتجاهات مختلفة

بدأ احمد الدسوقي مشواره العلمي من كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي حيث كان الأول على شعبة الجيوفيزياء إلا أن بدايته المهنية لم تتجه مباشرة إلى العمل الأكاديمي و خاض تجربة في قطاع شركات الأدوية وتمكن في سن مبكرة من الوصول إلى منصب مدير إقليمي وهو في ال27 من عمره

ولم تتوقف الرحلة عند هذا الحد انتقل بعد ذلك إلى مجال حماية الطبيعة وتولى منصب مدير محمية الدبابية الطبيعية قبل أن ينتقل إلى جامعة السويس عام 2019 ليبدأ مرحلة جديدة تركز على البحث العلمي والتدريس الأكاديمي

وفي مجال تخصصه اهتم بتوظيف البيانات الجيوفيزيائية والاستشعار عن بُعد في دراسة التراكيب الجيولوجية واستكشاف الثروات المعدنية بالاعتماد على تقنيات وبيانات متنوعة تشمل البيانات المغناطيسية والجاذبية والبيانات الجوية وبيانات الأقمار الصناعية

3 مرات ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

وفي عام 2023 تلقى الدكتور أحمد الدسوقي خبر إدراجه للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم قبل أن يتكرر ظهوره في القائمة خلال العامين التاليين

ويرى الدسوقي أن هذا التصنيف لا يرتبط بمجرد عدد الأبحاث التي نشرها الباحث، وإنما يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس التأثير العلمي، من بينها الاستشهادات بالأبحاث وتأثير الإنتاج العلمي، وعدد ونوعية الأبحاث، وقوة الدوريات العلمية التي نُشرت بها إلى جانب مؤشرات أخرى تقارن الأداء البحثي للعلماء داخل تخصصاتهم

ويصف أستاذ الجيوفيزياء شعوره عند معرفة إدراجه ضمن القائمة بأنه جمع بين السعادة والفخر إلى جانب إحساس أكبر بالمسؤولية مؤكدا أن الوصول إلى هذا التقدير يدفعه إلى مواصلة العمل وتقديم أبحاث ذات قيمة حقيقية

أكثر من 130 بحثا .. لكن العدد ليس المقياس الوحيد

يمتلك الدكتور أحمد الدسوقي أكثر من 130 بحثًا محكمًا منشورا في دوريات دولية إلا أن تقييمه لتجربته البحثية لا يتوقف عند عدد الأبحاث

ويولي اهتماما خاصا للأبحاث التي تتجاوز مجرد استخدام الأساليب الجيوفيزيائية المعروفة وتسعى إلى تطوير طرق جديدة لتحليل البيانات، خصوصًا في تحديد الحواف والتراكيب الجيولوجية باستخدام بيانات الجاذبية والمغناطيسية

كما يركز على الدراسات التي تجمع أكثر من تقنية علمية للوصول إلى صورة جيولوجية متكاملة، خاصة عند الدمج بين الجيوفيزياء والاستشعار عن بُعد والاستكشاف المعدني لتحديد التراكيب الجيولوجية ومناطق التمعدن

ويؤكد أن مستقبل علوم الأرض سيكون قائما بدرجة أكبر على التكامل بين مصادر البيانات المختلفة، إلى جانب توظيف الأساليب الحسابية والقدرات التحليلية الحديثة، للوصول إلى نتائج أكثر دقة وفائدة

وبالنسبة له فإن القيمة الحقيقية للبحث العلمي لا تُقاس فقط بعدد مرات الاستشهاد به وإنما بقدرته على التعامل مع مشكلة علمية حقيقية، وإضافة معرفة جديدة يمكن أن تفتح المجال أمام أبحاث أخرى

إنجاز جديد.. عضوية كاملة في «سيجما إكساي»

وبالتزامن مع مسيرته البحثية جاء إنجاز جديد ليضيف محطة مهمة إلى سجل الدكتور أحمد الدسوقي بعدما تم انتخابه عضوا كامل العضوية «Full Member» في جمعية «سيجما إكساي» (Sigma Xi) إحدى الجمعيات الشرفية العلمية العريقة في العالم

وتأسست الجمعية عام 1886 في الولايات المتحدة وتضم شبكة من العلماء والباحثين من تخصصات ودول مختلفة، كما يرتبط تاريخها بعدد كبير من الأسماء البارزة في المجالات العلمية

وتكتسب العضوية الكاملة أهمية خاصة بالنسبة له لا تعتمد على مجرد التقدم للحصول عليها

وإنما تأتي من خلال نظام للترشيح والانتخاب، بما يعكس تقديرا للمسيرة والإنجازات البحثية

وبذلك تجمع مسيرة أستاذ الجيوفيزياء بجامعة السويس بين أكثر من محطة لافتة؛ من التفوق في دراسة الجيوفيزياء مرورا بتجارب مهنية بعيدة عن المسار الأكاديمي، وصولًا إلى البحث العلمي، ثم الظهور لثلاثة أعوام ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء عالميا وأخيرا الحصول على عضوية كاملة في واحدة من أعرق الجمعيات العلمية الدولية



