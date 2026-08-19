ناقد رياضي: سباق الدوري في المركزين الأول والثاني بين الأهلي وبيراميدز.. والزمالك يصعب توقعه|فيديو

رأى الناقد الرياضي شريف عيد أن صراع الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد سيكون مشتعلًا بين ناديي الأهلي وبيراميدز.

وقال شريف عيد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «سباق الأهلي وبيراميدز سيكون على المركزين الأول والثاني، ومن الصعب التنبؤ بمن سيكون من الأندية في المراكز من الرابع للسادس وسيكون هناك صراعًا شرسًا».

وتابع قائلًا: «من الصعب التنبؤ بما سيقدمه الزمالك في الموسم الجديد في ظل القائمة الحالية من اللاعبين لدرجة وجود لاعب واحد في كل مركز والاتجاه لتوظيف لاعبين في غير مراكزهم».

ورأى شريف عيد أنه من غير المقبول جلوس مصطفى شوبير على دكة البدلاء لصالح محمد الشناوي بعد مستواه في كأس العالم الأخير.

وتوقع شريف عيد ألا ينجح أحمد عبد القادر في تقديم مستواه مع نادي بيراميدز في ظل تواجد المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.