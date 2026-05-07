باسكال مشعلاني: انتهيت من تسجيل ألبومي الجديد.. وأنتظر انتهاء الحرب في لبنان لطرحه | خاص

كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن سبب حماسها لتقديم ترتيلة "يا عدرا يا غفورة"االتى طرحت أمس ، مؤكدة أنها تتمنى انتهاء الحرب في لبنان وعودة السلام خلال الفترة المقبلة.

وقالت باسكال، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” : إنها تحمست لتقديم الترتيلة بالتزامن مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، معلقة: "أتمنى أن تنتهي الحرب ويعود السلام والأمان في الوقت الصعب الذي نمر به."

باسكال مشعلانى تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

وعن ألبومها الجديد، أوضحت أنها انتهت بالفعل من تسجيل جميع أغاني الألبوم، لكنها قررت تأجيل طرحه لحين انتهاء الحرب، حتى يتم طرحه في الوقت المناسب.

باسكال مشعلانى تنعى أمير الغناء هانى شاكر

ونعت الفنانة باسكال مشعلاني الفنان الراحل هاني شاكر، معربة عن حزنها الشديد لوفاته، ومؤكدة أنه من الأصوات التي لن تتكرر في الوطن العربي.

وقالت باسكال مشعلاني في تصريح خاص لـ«صدى البلد»: “اليوم الوطن العربي كله زعلان على رحيل هاني شاكر أمير الغناء العربي، صوته لن يتكرر، عنده مشوار فني غني، إحنا اتربينا على أغانيه واتمتعنا بيها بالحب والغرام والفراق.”

وأضافت أن الراحل كان حاضرًا فنيًا خلال السنوات الأخيرة في لبنان، حيث كان يحيي حفلات خلال الصيف ورأس السنة، مؤكدة حبها الشديد له ولفنه.

وتابعت: “كلنا بنحبه وأنا من عشاق صوته وحضوره، وكان عنده عطاء كبير، لكن دي مشيئة الله، وهيفضل موجود معانا بأغانيه وصوته الحلو، وبعزي أسرته والوطن العربي كله.”