أغاني الرحيل.. هكذا تحولت أحزان هاني شاكر إلى "تريند" في ليلة وداعه الأخيرة

​لم تكن ليلة رحيل الفنان هاني شاكر مجرد ليلة حزينة في تاريخ الموسيقى العربية فحسب، بل كانت "ليلة استعادة الذكريات" بامتياز.

فبمجرد إعلان خبر الوفاة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى منصة عزاء موسيقية كبرى، حيث استعاد الملايين أصواتهم المبحوحة بصوت "أمير الغناء"، ليتصدر اسمه وأغانيه قوائم الأكثر تداولاً (التريند) في مصر والوطن العربي.

​صوت الشجن يتصدر المشهد

و​رغم مسيرة الفنان الراحل الحافلة بالأغاني الرومانسية والوطنية، إلا أن "أغاني الفراق والندم" كانت هي البطل في ليلة الوداع.

وتصدرت أغنية "نسيانك صعب أكيد" محركات البحث، حيث اعتبرها الجمهور التعبير الأدق عن حالة الفقد الحالية. فلم تكن مجرد أغنية، بل تحولت إلى "هاشتاج" يعبر فيه المحبون عن صعوبة استيعاب رحيل قامة فنية بهذا الحجم.

​وفي المركز الثاني، جاءت أغنية "لو رحت بعيد"، التي استعادها جيل التسعينيات والثمانينيات بكثافة، مؤكدين أن هاني شاكر لم يكن يغني للحب فقط، بل كان يوثق لحظات الانكسار والوداع في حياة كل منهم.

​رحلة مع “الوجع الصادق”

و​حلل نقاد موسيقيون التفاعل الشعبي مع رحيله، مشيرين إلى أن سر استعادة الجمهور لأغانيه الحزينة تحديداً مثل "غلطة" و"يارتني"، يعود إلى "صدق الأداء".

فعاني الفنان الراحل من تجارب إنسانية مريرة في حياته الشخصية، حتى إنه استطاع أن ينقل هذا الشجن إلى حنجرته، فصدقه الجمهور في حياته، واتخذه ملاذاً في ليلة موته.

​من الـ "كاسيت" إلى “تيك توك”

​المفارقة في ليلة الوداع كانت في تنوع الأجيال الناعية؛ فلم يقتصر الأمر على كبار السن الذين عاصروا بداياته مع "الموجي" و"بليغ"، بل شارك الشباب بمقاطع فيديو قصيرة لأغانيه عبر "تيك توك" و"إنستغرام".

فهناك مثلا ​أغنية "بحبك يا غالي" التي استُخدمت في خلفية آلاف الصور النادرة للفنان الراحل.

كما هناك ​أغنية "لسه بتسألي" التي أعادت للأذهان صورة الشاب الوسيم الذي غزا القلوب في السبعينيات.

​وداع يليق بالفنان الراحل

و​لم يكن "التريند" مجرد أرقام، بل كان مظاهرة حب إلكترونية. فكتب أحد المتابعين: "رحل هاني شاكر وترك لنا 'صيدلية من الأغاني' نداوي بها جراحنا.. واليوم نستخدم أغانيك لنداوي جرح رحيلك".

​ليثبت كل ذلك أن تصدر أغاني الرحيل للمشهد في ليلة وداع أمير الغناء العربي يثبت أن هاني شاكر لم يرحل حقاً، بل انتقل من "خشبة المسرح" إلى "وجدان الذاكرة"، تاركاً إرثاً غنائياً سيظل يتردد كلما مرّ بالقلب طيف وداع أو ذكرى حنين.

مسيرة ضمت العمل النقابي

ولم تكن مسيرة هاني شاكر خالية من الصخب، فقد اقتحم العمل النقابي برؤية "المقاتل" الذي يخشى على هوية وطنه الفنية. ورغم الجدل الذي أثارته معاركه ضد "المهرجانات"، إلا أن التاريخ سيسجل له أنه كان "النقيب" الذي لم يساوم على جودة الكلمة أو رقي اللحن، مؤمناً بأن الفن هو "مرآة الشعوب" التي يجب أن تظل نظيفة.

و​في ليلة وداعه، لم يتحدث النقاد بقدر ما تحدث "التريند". فقد استعاد الشباب قبل الشيوخ أغاني الفراق، وتصدرت "لو رحت بعيد" المشهد، ليعلن الجمهور بوضوح أن هاني شاكر لم يكن مطرب جيل واحد، بل كان "صيدلية موسيقية" يلجأ إليها الجميع عند كل انكسار عاطفي.