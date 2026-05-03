بين التشاؤم والنجاح.. فتوح أحمد يكشف كواليس “ذئاب الجبل” و”الوتد” ومفاجأة الجمهور

كشف الفنان فتوح أحمد عن أسباب شعوره بالتشاؤم تجاه نجاح مسلسلي «ذئاب الجبل» و«الوتد»، رغم ما حققاه من انتشار واسع ونجاح كبير لدى الجمهور.

كواليس العملين وتجربته الشخصية

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد، حيث تحدث عن كواليس العملين وتجربته الشخصية معهما.

مسلسل ذئاب الجبل

وأوضح أن مسلسل ذئاب الجبل ارتبط في ذاكرته بأحداث مؤلمة، أبرزها وفاة عدد من أبطاله أثناء التصوير، من بينهم صلاح قابيل وعبد الله غيث، إلى جانب وفاة طفل شارك في العمل، وهو ما ترك لديه شعورًا بالحزن والتشاؤم تجاه أجواء التصوير.

فرض حالة من الانضباط

أما عن مسلسل «الوتد»، فأشار إلى أن التصوير كان مليئًا بالمواقف الطريفة داخل الاستوديو، إلا أن الفنانة هدى سلطان كانت حريصة على فرض حالة من الانضباط والجدية بين فريق العمل، ما ساهم في خروج العمل بالشكل الذي ظهر عليه.

وأكد أن نجاح «الوتد» جاء نتيجة صدق الأداء وقوة الكتابة للكاتب خيري شلبي، رغم أن توقعاته الأولية لم تكن تشير إلى هذا الصدى الكبير لدى الجمهور.

واختتم فتوح أحمد حديثه بالتأكيد على أن الفنانين قد يخطئون في تقدير ردود فعل المشاهدين، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لأي عمل فني يظهر عندما يصل تأثيره إلى قلوب الجمهور بشكل صادق ومباشر.