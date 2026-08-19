ثلاثة أيام .. ترامب يُؤجّل فرض الرسوم الجمركية على كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من كندا لمدة ثلاثة أيام.

وكان من المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ صباح اليوم ووفقًا لترامب، فقد تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين، بانتظار استكمال الوثائق.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لدينا اتفاق"، مضيفًا أنه بموجب هذا الاتفاق، قد يتم أيضًا إعادة إحياء مشروع خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل"، الذي أُلغي خلال إدارة بايدن.

وقبل إعلان ترامب، أجرى الجانبان اتصالات مكثفة في محاولة لمنع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وكانت الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم عقابية بنسبة 50% اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء 19 أغسطس، بموجب أمر تنفيذي أصدره ترامب، وتشمل الرسوم سلعًا كندية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي من بينها الأسمنت وعصي الهوكي.

ووصف كارني المفاوضات مع واشنطن بأنها "شديدة الكثافة وحساسة" مشيرًا إلى أن الحكومة الكندية وضعت خططًا "لتغطية جميع الاحتمالات" في حال تطبيق الرسوم الجديدة.

وفي واشنطن، عقد وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان وكبيرة المفاوضين جانيس تشاريت اجتماعات مع ممثل التجارة الأمريكي جيمسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك.