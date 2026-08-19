أمل عمار: «بازار صعيد مصر» يفتح أسواقًا جديدة أمام الحرف التراثية ومنتجات المرأة المصرية

تهتم المستشارة أمل عمار، منذ توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالعمل على أرض الواقع، وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.

وقالت المستشارة أمل عمار إن «بازار صعيد مصر» يهدف إلى دعم الحرف التراثية والصناعات اليدوية، وإبراز منتجات المرأة المصرية بمحافظات الصعيد، وفتح آفاق جديدة لتسويقها وتمكينها اقتصاديًا.

وأضافت: «استطعنا نقل الحرف اليدوية الموجودة في صعيد مصر إلى القاهرة، وفتح أسواق جديدة لبيع منتجاتها، حتى يصل إليها السائحون والمصريون من كل مكان، ونعرف أبناءنا بتراث بلدهم».