بعد حادث الإسكندرية .. احذر عقوبة السير عكس الاتجاه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها، والزعم بتقاعس أحد أفراد الشرطة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أغسطس حال قيادة القائم على النشر (أخصائى نفسى مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) لسيارته "سارية التراخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل إصطدمت بسيارته مركبة "توك توك" أثناء سير قائدها عكس الاتجاه مما أدى لحدوث تلفيات بسيارته ، وحال قيامه بركن سيارته لعدم تعطيل الحركة المرورية ومشاهدة قائد مركبة التوك توك لأحد أفراد المرور المعين لملاحظة الحالة المرورية فر هارباً ، وقام فرد الشرطة بتوجيه القائم على النشر لتحرير محضر بالواقعة .

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق ، وأضاف بهروبه من مكان الحادث حال مشاهدته فرد الشرطة خشية ضبطه .

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .

ويستعرض صدي البلد، عقوبة السير عكس الاتجاه وفقا لقانون المرور فيما يلى:



تنص المادة ( 76) مكرراً من قانون المرور مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية