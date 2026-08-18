كان ماشى عكس .. القبض على سائق توك توك صدم سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها، والزعم بتقاعس أحد أفراد الشرطة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بالإسكندرية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى حال قيادة القائم على النشر (أخصائى نفسى مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) لسيارته "سارية التراخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل إصطدمت بسيارته مركبة "توك توك" أثناء سير قائدها عكس الإتجاه مما أدى لحدوث تلفيات بسيارته ، وحال قيامه بركن سيارته لعدم تعطيل الحركة المرورية ومشاهدة قائد مركبة التوك توك لأحد أفراد المرور المعين لملاحظة الحالة المرورية فر هارباً ، وقام فرد الشرطة بتوجيه القائم على النشر لتحرير محضر بالواقعة .



أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق ، وأضاف بهروبه من مكان الحادث حال مشاهدته فرد الشرطة خشية ضبطه .

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .