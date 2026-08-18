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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: حماية شواطئ الإسكندرية معركة استباقية لحماية السكان والاستثمارات

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود الدولة في حماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، تعكس اهتمامًا متزايدًا بملف يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن حماية الشواطئ لم تعد قضية مرتبطة بالحفاظ على الواجهة البحرية فقط، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية المواطنين والممتلكات والاستثمارات والبنية التحتية، خاصة في المدن الساحلية التي تواجه مخاطر النحر والتغيرات المناخية بصورة متزايدة.

تنفيذ مشروعات حماية السواحل

وأشادت بجهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية السواحل، مؤكدة أن التحرك وفق رؤية استباقية يمثل أفضل السبل لتقليل الخسائر والتكاليف المستقبلية، بدلًا من انتظار وقوع الأضرار ثم التعامل معها.

وأضافت أن الإسكندرية تحظى بأهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم المدن الساحلية والتاريخية والاقتصادية في مصر، مشيرة إلى أن مخطط استعادة شواطئها من خلال التغذية الرملية، بدءًا من أبو قير وحتى الميناء الشرقي، يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الشريط الساحلي وتعزيز قدرته على الصمود أمام المتغيرات المناخية.

 أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية 

وأوضحت النائبة أن الاعتماد على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في حماية السواحل يؤكد أن الدولة تتعامل مع قضية التغير المناخي باعتبارها تحديًا حقيقيًا يحتاج إلى حلول مستدامة وخطط طويلة المدى، وليس مجرد إجراءات مؤقتة.

وأكدت نجلاء العسيلي أهمية استمرار أعمال المتابعة والتقييم للمشروعات المنفذة، والتأكد من تحقيقها لأهدافها على أرض الواقع، مع دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة التي تساعد على تطوير منظومة حماية السواحل المصرية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن حماية شواطئ الإسكندرية هي حماية لمدينة كاملة بكل ما تمثله من سكان واستثمارات ومقومات اقتصادية وسياحية وتاريخية، مشددة على أن نجاح الدولة في هذا الملف يمثل استثمارًا مباشرًا في المستقبل، ويعزز قدرة مصر على مواجهة آثار التغيرات المناخية وحماية مقدراتها للأجيال القادمة.

الاستثمارات حماية السكان معركة استباقية شواطئ الإسكندرية مجلس الوزراء

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