حماس: الغارة الجوية الإسرائيلية على غزة تقوّض خطة السلام المُتعثرة

اتهمت حماس وحركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بتقويض عملية السلام المتعثرة في غزة، وذلك بعد غارة جوية أسفرت عن استشهاد ستة أشخاص على الأقل في القطاع المحاصر يوم الثلاثاء.

انتقد قادة الفصائل المسلحة الغارة في بيان، واصفين إياها بأنها "تحدٍّ واضح لجهود الوسطاء الرامية إلى ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه"، ودعوا إلى تكثيف الجهود "لإنهاء هذه الانتهاكات وإجبار الاحتلال على وقفها تمامًا".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "استهدف عددًا من قادة حماس" في الهجوم.

وأفاد مسؤولون طبيون في مستشفى الشفاء بغزة أن من بين الشهداء طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا ووالده، وأصيب أكثر من اثني عشر شخصًا آخر.

شنّت إسرائيل غارة جوية بعد يوم واحد من ضغط جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكبح جماح هجمات إسرائيل شبه اليومية على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1200 شخص منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر.

وحثّ كوشنر نتنياهو على "عدم وضع العراقيل" أمام خطة وقف إطلاق النار المتعثرة منذ فترة طويلة.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، قال ترامب أيضاً إن على إسرائيل التوقف عن قصف غزة.