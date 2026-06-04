عكاوي: المنصة القومية للأجهزة العلمية حققت تكاملًا غير مسبوق بين الجامعات المصرية

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه قنا، إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتبنى استراتيجية وطنية ترتكز على مبدأ التكامل بين الجامعات المصرية، موضحًا أن الوزارة أنشأت منصة قومية كبرى تسجل عليها الجامعات ما تمتلكه من أجهزة علمية مرتفعة التكلفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح، عبر قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الهدف من هذه المنصة هو تعظيم الاستفادة من تلك الأجهزة، بحيث يتمكن الباحثون من الانتقال بين الجامعات للاستفادة من الأجهزة غير المتوافرة في جامعاتهم، الأمر الذي جعل الجامعات المصرية تتعامل كمنظومة واحدة من حيث الإمكانات البحثية المتاحة.

وأوضح عكاوي أن المنصة أسهمت في توفير النفقات والحد من الهدر، حيث يتم الرجوع إلى قاعدة البيانات قبل الموافقة على شراء أي جهاز علمي جديد للتأكد من مدى توافره داخل الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن القاعدة تتضمن بيانات تفصيلية عن أماكن الأجهزة ووظائفها والمسؤولين عنها وطرق التواصل معهم، لافتًا، إلى أن هذه المنظومة أتاحت بناء خريطة بحثية متكاملة على مستوى الدولة، تشمل أعداد الباحثين والأجهزة المتاحة في مختلف التخصصات، بما يساعد على رصد الفجوات البحثية والعمل على معالجتها وتعزيزها.