نصائح مهمة لامتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية 2026 الترم الثاني

كشف الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، نصائح مهمة للامتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية، قائلا إن التعامل النفسي مع النتائج غير الموفقة في الامتحانات يجب أن ينطلق من مفهوم واضح، وهو أن الطالب لم يفشل، بل إن نجاحه تأجل فقط.

وأضاف إلياس، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطالب قد يحقق نجاحًا في بعض المواد دون غيرها، وهو أمر طبيعي يعكس الفروق الفردية واختلاف الإمكانات بين الطلاب.

وأوضح خبير التنمية البشرية أهمية توزيع وقت الطالب خلال فترة الاستعداد ، مؤكدًا ضرورة عدم قضاء اليوم بالكامل في المذاكرة، بل يجب تخصيص وقت للراحة وممارسة الأنشطة اليومية والخروج مع الأصدقاء، حتى يشعر الطالب بأن يومه يسير بشكل طبيعي.

ونصح إلياس الطلاب بالبدء في المذاكرة بالمقررات التي سبق فهمها، قائلًا: "ابدأ بما تعرفه لتعيد الحيوية وترجع للياقة المذاكرة"، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في إعادة بناء الثقة بالنفس وتحفيز الذهن من جديد.



