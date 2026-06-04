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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد لتحقيق أفضل النتائج

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ إجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على اللجان وضمان سير الامتحانات بصورة منضبطة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل أعداد لجان الامتحانات بما يسهم في تعزيز الرقابة والحد من أي تجاوزات.

إقرار نظام البكالوريا المصرية 

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتحرك بالتوازي لإقرار نظام البكالوريا المصرية باعتباره أحد المسارات التعليمية الجديدة التي تستهدف تطوير منظومة التقييم وإنهاء الضغوط النفسية المرتبطة بنظام الثانوية العامة التقليدي.

وأوضح رئيس الوزراء أن نظام البكالوريا يمنح الطالب فرصًا أكبر لتحقيق أفضل النتائج دون الارتباط بامتحان واحد يحدد مستقبله بالكامل، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى تخفيف العبء النفسي عن الطلاب وأسرهم، وتقديم نموذج تعليمي أكثر مرونة وعدالة.

تدفق الصادرات المصرية

وفي الشأن الاقتصادي، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تحركت في مسارات بديلة للحفاظ على تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية وحرب الشرق الأوسط.

توفير بدائل وخطوط حركة جديدة

وأوضح أن الدولة عملت على توفير بدائل وخطوط حركة جديدة للصادرات المصرية إلى عدد من الدول المتأثرة بالأوضاع الحالية، بما يضمن استمرار حركة التجارة والحفاظ على معدلات التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وعلى صعيد التشريعات، جدد رئيس الوزراء تأكيده أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يقرها مجلس النواب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى قانون يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

مسودة مشروع القانون المطروحة

وأضاف أن مسودة مشروع القانون المطروحة حاليًا ليست نهائية، وستظل محل نقاش وحوار مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية قبل الوصول إلى الصيغة النهائية التي سيتم عرضها وإقرارها.

مدبولي الحكومة مجلس الوزراء رئيس الوزراء البكالوريا الثانوية العامة

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