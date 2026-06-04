مدبولي يعلن إجراءات غير مسبوقة لضبط اللجان وتوفير الراحة للطلاب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “كان هناك إجتماع قبل العيد مع وزير التربية والتعليم لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة، و كان جزء منه للحوكمة داخل اللجان”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “ لدينا الفكر من تقليل من أعداد اللجان ويكون هناك مجمعات المدارس .. ووضعنا فى الحسبان مسافة السير للطالب ولما اقدر أقلل عدد اللجان سيكون هناك نوع من السيطرة أكثر وهو ما نعمل عليه”.

وتابع: “بالنسبة لنا كدولة كل ما يهمنا ان الناحية التنظيمية واللوجيستية تكون مؤمنة وطلابنا يؤدوا الإمتحانات بدون أى ضغط نفسي وعصبي عليهم”.