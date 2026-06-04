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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية ينعى إمام المسجد الأقصى المبارك

د. نظير عياد
د. نظير عياد
عبد الرحمن محمد

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، فضيلة الشيخ، وليد صيام، إمام المسجد الأقصى المبارك، الذي وافته المنية بعد حياةٍ حافلة أفناها في خدمة كتاب الله والقيام برسالة المسجد الأقصى المبارك العلمية والدعوية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

ويتقدم فضيلة مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وإلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلمائه وأئمته وطلاب العلم فيه، داعيًا الله سبحانه أن يتقبله في الصالحين، وأن يجعل ما قدَّمه من عملٍ ودعوةٍ وتعليمٍ في ميزان حسناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

المفتي يستقبل وفدًا من الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا

وفي سياق آخر  استقبل  د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، وفدًا من الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط مصر بدولة ماليزيا وما تقوم عليه هذه العلاقات من تعاونٍ مثمرٍ وتفاهمٍ متبادلٍ في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تقدم خدماتها العلمية والإفتائية لجميع دول العالم، من خلال منظومة متكاملة تشمل إدارات الفتوى المكتوبة والهاتفية والإلكترونية، إلى جانب التطبيقات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيق "فتوى برو" الذي يتيح التواصل مع المسلمين في الخارج بعدة لغات.

نظير عياد مفتي الجمهورية إمام المسجد الأقصى

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