الأوقاف تفتتح 10 مساجد غدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

تواصل وزارة الأوقاف، جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (10) مساجد غدًا الجمعة 5 من يونيو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (6) مساجد، و صيانة وتطوير (3) مساجد.



وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1138) مسجدًا من بينها (870) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (268) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14627) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و 813مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد قنديل بقرية العامرة – مركز المنزلة.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة صالح رشوان – مركز ببا.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد النور بنجع عيد بقرية السمطا قبلي – مركز دشنا.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد بعزبة عبد المطلب – مركز بلبيس.



وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد بر الوالدين بقرية الصافية – مركز دسوق.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الدبيكي بعزبة حطي الفرجان بقرية فرقص – مركز طامية.

تم صيانة وتطوير مسجد البلتاجي بقرية سنرو البحرية – مركز أبشواي.

وفي محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد الحاج إسبيته بمنطقة شمس الحكمة – مدينة رأس الحكمة.

وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بالغنايم قبلي – مركز الغنايم.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد الإمام علي بن أبي طالب بنجع الطومية بقرية الكيمان – مركز إسنا.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.