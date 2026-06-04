بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع لحوم الأضاحي في مطروح

أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الانتهاء من توزيع لحوم الأضاحي لعام 1447هـ على آلاف الأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا في القرى والنجوع والتجمُّعات البدوية بمحافظة مطروح وواحة سيوة ومدينة الحمام، في إطار جهود البيت لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين الناس.

يأتي توزيع لحوم الأضاحي ضمن حملة «صك الأضحية» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا»، التي سيتجاوز عدد المستفيدين منها أكثر من مليوني مستحق على مستوى الجمهورية.

خطة التوزيع الزمنية

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان اليوم الخميس الموافق 4 من يونيو 2026م، التزامه، عن طريق فِرَق التوزيع، بالخطة الزمنية والميدانية، حيث تم ذبح العجول البلدية والخِراف البرقي، وَفْق الضوابط الشرعية وتحت إشراف طبي متكامل، وتوزيع كيلو لحوم مبرَّدة لكل أُسْرة من الأُسَر المستحِقة، في عبوات صِحِّية وحقائب حرارية؛ لضمان وصولها للمستحقين بأعلى جودة.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى اعتماده على قوائم بحث ميدانية دقيقة أعدها مسبقًا؛ لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها في جميع المحافظات.. سائلين الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها الأصيل بالخير واليمن والبركات.