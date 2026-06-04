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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة المتون العلمية بمسجد النور في العباسية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تدشين اختبارات التصفية النهائية الخاصة بمسابقة المتون العلمية، والتي تقرر إقامتها في رحاب مسجد النور بمنطقة العباسية في تمام الساعة 10 صباحاً. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي والجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارة بهدف تقديم الرعاية الكاملة للنشء، والعمل على رفع كفاءة ومستوى الأداء العلمي والثقافي في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
مواعيد المجموعات والأوراق المطلوبة للتصفيات
 

وكشفت وزارة الأوقاف رسمياً عن قوائم الأسماء للمرشحين الذين استوفوا الشروط والضوابط، ويحق لهم قانوناً خوض غمار هذه المرحلة الأخيرة من المسابقة، مع توجيه تنبيهات مشددة بضرورة الانضباط والالتزام التام بالمواعيد المحددة لكل متسابق بناءً على الجداول التنظيمية المعتمدة. كما اشترطت الوزارة على الجميع ضرورة إحضار نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، مع إلزامية اصطحاب أصل البطاقة الشخصية لتتمكن اللجان من الاطلاع عليها والتحقق من الهوية قبل الدخول.
ووفقاً للتوزيع الزمني المعتمد، سوف تنطلق اختبارات المجموعة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 9 من يونيو 2026، تليها اختبارات المتسابقين في المجموعة الثانية يوم الأربعاء الموافق 10 من يونيو 2026، على أن تختتم اللجان أعمالها باختبار المجموعة الثالثة والأخيرة يوم الخميس الموافق 11 من يونيو 2026، وذلك لضمان تيسير أعمال التقييم وتحقيق الشفافية الكاملة.
للإطلاع على الأسماء إضغط هنا 
 

وزارة الأوقاف مسجد النور العباسية تصفيات الأوقاف الأداء العلمي اختبارات الأوقاف مسابقة المتون العلمية

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