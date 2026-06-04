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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

10 خطوات تجلب الخشوع في الصلاة.. الأزهر للفتوى الالكترونية يكشف عنها

كيف تجلب الخشوع في الصلاة
كيف تجلب الخشوع في الصلاة
عبد الرحمن محمد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ثواب الصلاة يتأثر صعودا وهبوطا بمدى وعي المصلي وإدراكه لصلاته واستشعاره للذل والخضوع لله عز وجل أثناء الركوع والسجود.

 وأشار المركز إلى أهمية ملء القلب بتعظيم الخالق في كل حركات الصلاة والابتعاد التام عن الشواغل الدنيوية وهواجس النفس ووساوس الشيطان لكون الصلاة التي تغيب عنها الطمأنينة لا تحقق الفائدة المرجوة منها.

10 خطوات تجلب الخشوع في الصلاة 

وحدد المركز عشر خطوات عملية تعين المسلم على تدبر صلاته والخشوع فيها تبدأ بترديد الأذان خلف المؤذن وإسباغ الوضوء وتحسينه والالتزام بأداء الصلاة في مواقيتها المحددة مع الحرص على الجماعة.

 كما تضمنت الإرشادات ضرورة الابتعاد عن أماكن الضوضاء والمنغصات والالتزام بالسكينة التامة واستحضار القرب من الله والوعي بمعاني الآيات والأذكار المرددة مع الإكثار من التضرع في السجود والمداومة على أذكار ما بعد الصلاة.

وفي سياق متصل أوضح المركز أن الإلمام بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من آداب وسنن وأدعية وتطبيقها بدقة يعد من أولى وسائل الخشوع تلبية للأمر النبوي بالصلاة كما صلى. 

ودعا إلى مجاهدة النفس والتركيز عند ورود المشتتات بالنفث اليسير جهة اليسار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مستشهدا بالآيات والأحاديث التي تحث على الصبر والمثابرة واستحضار الوقوف بين يدي الله.

الخلاف الفقهي حول حكم الخشوع في الصلاة 
واختتم المركز ببيان الخلاف الفقهي حول حكم الخشوع حيث يرى جمهور الفقهاء أنه سنة مستدلين بصحة صلاة من انشغل بفكره في أمر دنيوي دون بطلانها مع كراهة الأفعال التي تذهب السكينة كالعبث بالجسد أو الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو الجوع. وعلى الجانب الآخر ذهب فقهاء إلى وجوب الخشوع استنادا إلى الأدلة القرآنية التي ربطت الفلاح به والأحاديث التي وصفت سكون النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في ركوعه معتبرين أن غياب الطمأنينة والنقر في الصلاة يوقع صاحبه في الإثم.

 

الخشوع في الصلاة مركز الأزهر للفتوى الطمأنينة سنن الصلاة وساوس الشيطان الصلاة في الجماعة الأزهر العالمي للفتوى

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