قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية والقنوات الناقلة
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق
الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية
أمين الفتوى يوضح: كيف تحول شعيرة الأضحية سلوك الأبناء من الأنانية إلى حب الخير
الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق
تايوان تعلن رصد 32 طائرة و10 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة
مونديال 2026.. كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ | إيه الحكاية
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026| بدء امتحان الكمبيوتر بالقاهرة والعربي بالجيزة
من مدينة ساحلية إلى وجهة عالمية.. العلمين الجديدة تخطف الأنظار
يبدأ بعد 16 يوم | جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الفتوى يوضح: كيف تحول شعيرة الأضحية سلوك الأبناء من الأنانية إلى حب الخير

الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء
الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن غرس قيم البذل والتربية على العطاء يمثل ركيزة أساسية وقاعدة جوهرية في بناء شخصية الأبناء وسلوكياتهم، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي الحنيف لم يكتفِ بتقديم هذه القيمة النبيلة في إطار الدعوة النظرية والمواعظ الشفهية فحسب، بل حرص على تقديم نماذج تطبيقية ونماذج عملية حية لترسيخها في نفوس النشء منذ نعومة أظفارهم، وتأتي في مقدمة هذه النماذج شعيرة الأضحية المباركة.

وأوضح د. عبد السميع، خلال لقاء تليفزيوني ، أن عيد الأضحى المبارك يجسد في جوهره وأعماقه أسمى معاني التضحية والفداء والبذل، مستلهمًا هذه الدروس الروحية من قصة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، والذي قدم نموذجًا فريدًا وتاريخيًا في الامتثال المطلق والطاعة التامة، وحين استجاب لأمر الخالق سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم، لتتحول هذه الذكرى التاريخية إلى شعيرة دينية وسلوك عملي سنوي يرسخ معاني الجود في حياة المسلمين.
الدور التربوي لشعيرة الأضحية داخل الأسرة 
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الميزة الأهم والمكسب الأكبر الذي يكمن في هذه الشعيرة المباركة هو دورها التربوي البالغ الأثر داخل الكيان الأسري؛ حيث يراقب الأبناء آباءهم وأمهاتهم وهم يدخرون ويقتطعون من أموالهم طوال أشهر العام من أجل شراء الأضحية، ثم يشاركونهم بعد ذلك لحظات التنفيذ والذبح، وصولاً إلى مرحلة تقسيم اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، مشددًا على أن هذه المشاركة الميدانية والواقعية من الأطفال تعتبر أقوى وأسرع وسيلة تربوية لغرس قيم العطاء الإنساني والتكافل في أعماقهم.
 

وأشار إلى أن تلقين الأطفال قيم الخير لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الكلام والنصح اللفظي فقط، بل يتطلب ممارسة فعلية وجود قدوة صالحة يقتدون بها في حياتهم اليومية، لافتًا إلى أن نزول الأبناء بأنفسهم ومرافقتهم لآبائهم لتوزيع الصدقات واللحوم، ومعاينتهم لمظاهر التكافل الاجتماعي والتلاحم بين طبقات المجتمع، يساهم بشكل مباشر في خلق شعور مبكر بالمسؤولية المجتمعية والانتماء، ويجعل حب الخير ومساعدة الآخرين ينبت في قلوبهم الصغيره.
المعاني الإيمانية وتحويل العطاء إلى أسلوب حياة مستدام
واستشهد الدكتور محمد عبد السميع خلال حديثه بآيات من القرآن الكريم تدعم هذا المنهج التربوي، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، وكذلك قوله جل وعلا في سورة سبأ: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، مؤكدًا أن غرس هذه المفاهيم الإيمانية والربانية في نفوس الأطفال في سن مبكرة يساهم في تشكيل وعيهم الصحيح، حيث يدركون من خلالها أن الإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحتاجين ليس نقصًا في المال أو فقدًا له، بل هو سبب رئيسي في جلب النماء والبركة والزيادة.
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية تصريحاته بالتشديد على ضرورة ضمان استمرارية هذه الممارسات الإيجابية والخيرية طوال أيام السنة، وألا تقتصر فقط على المناسم والأعياد الدينية المؤقتة، معتبرًا أن هذه الديمومة هي الكفيلة بتحويل العطاء من مجرد سلوك عابر ومؤقت إلى أسلوب حياة أصيل ومنهج يومي، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن بناء جيل واعد ومعطاء ومحب لمجتمعه يبدأ أولاً من داخل جدران البيت بالقدوة الواعية والتربية الذكية.

 

دار الإفتاء التربية على العطاء شعيرة الأضحية الدكتور محمد عبد السميع التكافل الاجتماعي الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

ايران

إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

المتهم

طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

نتنياهو وترامب

طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ضياء السيد يحذر من ودية البرازيل قبل المونديال: أي نتيجة سلبية قد تؤثر على اللاعبين

مدحت شلبي

هل يشارك الأهلي بدلًا من الزمالك في أفريقيا؟.. مدحت شلبي يرد

خالد الغندور

انتصار تاريخي.. تعليق الغندور بشأن فوز الجزائر على هولندا قبل انطلاق المونديال

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد