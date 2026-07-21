قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني
جولة لـ وزير الرياضة في الإسكندرية للاحتفال باليوم الرياضي العربي
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال أيام ..سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النخيل والزيتون على رأس الأولويات.. خطة زراعية جديدة لتنمية جنوب سيناء

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطة التنمية الزراعية المستدامة ودعم المزارعين بالمحافظة.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية والتنموية، بالمحافظة، فضلا عن خطة التوسع في زراعة أصناف النخيل المتميزة والزيتون بالاعتماد على وسائل الري الحديثة، للاستفادة من المقومات البيئية والمزايا التنافسية التي تتفرد بها المحافظة في هذا القطاع الحيوي.

وناقش اللقاء تطوير مزرعتي "نويبع" و"بئر أبو كلام" بمدينتي نويبع وطور سيناء، لرفع كفاءتهما التشغيلية والإنتاجية وتحويلهما إلى مراكز نموذجية للإنتاج الزراعي والإرشادي بالمنطقة، حيث وجه وزير الزراعة  بتقديم كافة أوجه الدعم الفني لهما.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة، أهمية مواصلة دعم التجمعات التنموية الزراعية ومراكز الخدمات المتكاملة المقدمة للأهالي، بما يضمن استقرار المزارعين وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من تلك التجمعات، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية.

وأشار إلى حرص الوزارة، على مواصلة التنسيق والمتابعة لميدانية الدورية مع محافظة جنوب سيناء، لتلبية متطلبات المزارعين وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكافة مدن المحافظة.

وشهد الاجتماع التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لتوفير كميات أسمدة "سلفات النشادر" لدعم المزارعين وتلبية احتياجات التوسع الزراعي، 

من جانبه، ثمن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جهود وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني والخدمي للمزارعين بجنوب سيناء، موضحًا أن التنسيق المشترك بين المحافظة والوزارة يسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية المستدامة، وزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء وسيناء.

الزراعة وزير الزراعة سيناء الزيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول تأثير التخدير على صحة الوضوء

شيخ الأزهر

الأزهر يحتفي بالفائزين في مسابقة رواد اللغة العربية بحضور قيادات دينية وتعليمية

البحوث ال

البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة (أهلُ القِبلةِ كلُّهم موحِّدون)

بالصور

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد