النخيل والزيتون على رأس الأولويات.. خطة زراعية جديدة لتنمية جنوب سيناء

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطة التنمية الزراعية المستدامة ودعم المزارعين بالمحافظة.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية والتنموية، بالمحافظة، فضلا عن خطة التوسع في زراعة أصناف النخيل المتميزة والزيتون بالاعتماد على وسائل الري الحديثة، للاستفادة من المقومات البيئية والمزايا التنافسية التي تتفرد بها المحافظة في هذا القطاع الحيوي.

وناقش اللقاء تطوير مزرعتي "نويبع" و"بئر أبو كلام" بمدينتي نويبع وطور سيناء، لرفع كفاءتهما التشغيلية والإنتاجية وتحويلهما إلى مراكز نموذجية للإنتاج الزراعي والإرشادي بالمنطقة، حيث وجه وزير الزراعة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني لهما.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة، أهمية مواصلة دعم التجمعات التنموية الزراعية ومراكز الخدمات المتكاملة المقدمة للأهالي، بما يضمن استقرار المزارعين وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من تلك التجمعات، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية.

وأشار إلى حرص الوزارة، على مواصلة التنسيق والمتابعة لميدانية الدورية مع محافظة جنوب سيناء، لتلبية متطلبات المزارعين وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكافة مدن المحافظة.

وشهد الاجتماع التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لتوفير كميات أسمدة "سلفات النشادر" لدعم المزارعين وتلبية احتياجات التوسع الزراعي،

من جانبه، ثمن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جهود وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني والخدمي للمزارعين بجنوب سيناء، موضحًا أن التنسيق المشترك بين المحافظة والوزارة يسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية المستدامة، وزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء وسيناء.