إصابة مفاجئة لحارس ليفربول مماردشفيلي أمام إيفرتون.. وودمان يدخل بديلاً

تعرض جيورجي ماماردشفيلي، حارس مرمى ليفربول، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام إيفرتون، ما اضطره لمغادرة أرض الملعب وعدم استكمال اللقاء.

وجاءت الإصابة خلال أحداث المباراة، حيث بدا الحارس غير قادر على الاستمرار، ليقرر الجهاز الفني استبداله على الفور، في خطوة احترازية لتفادي تفاقم الإصابة.

ودفع ليفربول بالحارس الثالث فريدي وودمان، الذي شارك بديلًا ليكمل المواجهة في ظل غياب الحارس الأساسي.

وتثير هذه الإصابة القلق داخل صفوف الفريق، خاصة مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، حيث ينتظر الجهاز الطبي تحديد طبيعة الإصابة ومدة غياب الحارس عن الملاعب خلال الساعات المقبلة.