كجوك: فرص هائلة لنمو صادرات التعهيد في ظل تنامي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تنمية الصادرات السلعية والخدمية تتصدر أولويات السياسات المالية في مصر، لافتًا إلى أن لدينا فرصا هائلة لنمو صادرات «التعهيد» في ظل تنامي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف كجوك، في لقائه مع وفد من وكالة تمويل الصادرات البريطانية «UKEF» بلندن، أننا نعمل على زيادة المساندة التصديرية، واستهداف قطاعات واعدة تفتح أسواقًا عالمية جديدة لمنتجاتنا، مؤكدًا أن الشراكات البريطانية تسهم في تحسين هيكل النمو والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وأوضح: لدينا فرص استثمارية مشتركة في الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى ربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية لتحفيزهم على النمو والتوسع والنفاذ القوي للأسواق الخارجية.