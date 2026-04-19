سوبوسلاي يصل للمباراة 100 مع ليفربول في ديربي الميرسيسايد

يسجل النجم المجري دومينيك سوبوسلاي محطة خاصة في مسيرته مع ليفربول، بعدما تواجد في التشكيل الأساسي لمواجهة إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخوض مباراته رقم 100 في البطولة بقميص “الريدز”.

ووصل سوبوسلاي إلى هذا الرقم بعد مشاركته في 99 مباراة سابقة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 13، ليواصل حضوره المؤثر في خط وسط الفريق.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس لليفربول، الذي يسعى لتصحيح مساره محليًا بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، وهي نتيجة أثرت بشكل كبير على طموحات الفريق، وكذلك على النجم المصري محمد صلاح الذي كان يأمل في تكرار إنجازاته القارية.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الثامن بـ47 نقطة، ما يعكس تقاربًا واضحًا في المستوى، ويمنح الديربي أهمية مضاعفة في سباق التأهل للمنافسات الأوروبية.

ويأمل الفريق في استعادة نغمة الانتصارات بعد فترة من النتائج غير المستقرة، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، في وقت يدخل فيه إيفرتون المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة نتائج إيجابية كان أبرزها الفوز على نيوكاسل يونايتد، إلى جانب تفوقه في مواجهة الدور الأول بين الفريقين.