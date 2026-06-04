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على رأسها الخدمات والأسعار.. ملفات مهمة على طاولة اجتماع الحكومة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

على رأسها الخدمات والأسعار.. ملفات مهمة على طاولة اجتماع الحكومة اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.


ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم.

كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

متابعة رئيس الوزراء للملفات الملحة بمختلف القطاعات

ويتضمن الاجتماع أيضًا متابعة رئيس الوزراء لكافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم الاقتصاد الوطني.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحكومة اجتماع الحكومة المشروعات الخطط الاستثمارية

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