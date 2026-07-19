شبكة "سكاي": يورجن كلوب مدربًا لمنتخب ألمانيا حتى 2030

كشفت تقارير صحفية، اليوم /الأحد/، عن توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم لاتفاق نهائي مع يورجن كلوب لتدريب المنتخب الألماني خلفًا ليوليان ناجلسمان، الذي رحل عن ألمانيا عقب خروج المانشافت من كأس العالم 2026.

ووفقًا للصحفي بشبكة (سكاي) الألمانية فلوريان بلاتنبيرج، اليوم، فإن كلوب سيخلف ناجلسمان كمدرب جديد لمنتخب ألمانيا بعد التوصل لاتفاق مع كلوب لتدريب المنتخب حتى 2030.

وأضاف أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الاتحاد الألماني وإدارة ريد بول حول خروج كلوب، بعد اجتماع أمس السبت بين أوليفر مينتزلاف المدير التنفيذي لشركة ريدبول وكلوب في مكان سري في نيويورك لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل رحيل كلوب.

وأشار إلى أنه سيتم توثيق التفاصيل النهائية المتعلقة بكلوب وشركائه التجاريين كتابيًا بعد نهائي كأس العالم، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، سيوقع كلوب عقده في فرانكفورت يوم الجمعة، حيث من المتوقع أيضًا الإعلان الرسمي عن الصفقة وعقد مؤتمر صحفي للاتحاد الألماني لكرة القدم في اليوم نفسه.