كامل الاحترام والتقدير .. أسرة صبري نخنوخ تكشف موقفه من واقعة التعدي على محامٍ بالتجمع

أثارت واقعة القبض على رجل الأعمال الشهير صبري نخنوخ حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامه، برفقة آخرين، بالاعتداء على معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس والتعدي على مالكه، بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

وفي أول رد من أسرته على الواقعة، نفت أسرة صبري نخنوخ صحة ما تم تداوله بشأن تعديه على أحد المحامين خلال المشاجرة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية.

وقالت الأسرة، في بيان نشر عبر صفحة تحمل اسم «سعيد نخنوخ» على موقع «فيسبوك»، إن ما أثير حول تورط صبري نخنوخ في واقعة التعدي على محامٍ «عارٍ تمامًا من الصحة»، مؤكدة أن المحامي المذكور لم يوجه أي اتهام له في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن الأسرة تكن كل الاحترام والتقدير للمحامين، مشيدة بدورهم الوطني والمهني في المجتمع.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس صبري نخنوخ وابن شقيقه وعدد من المتهمين الآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وُجهت إليهم اتهامات تشمل السرقة بالإكراه، والبلطجة، واستعراض القوة، والتعدي بالضرب على مواطنين، فضلًا عن إتلاف ممتلكات الغير عمدًا.

