الشيخ خالد الجندي يحذر من هذا الفعل: كأنك شربت خمرا

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن النية تمثل الأساس في الحكم على أفعال الإنسان، موضحًا أن العبرة ليست بحقيقة الفعل فقط، بل بما استقر في القلب من قصد واعتقاد.

خالد الجندي: لو شخص شرب ماءً وهو يظنه خمرًا فسيحاسب على أنه شرب خمرًا

واستعرض الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، مثالًا فقهيًا، قائلًا إن شخصًا قد يشرب ماءً وهو يظنه خمرًا، فيُحاسب على أنه شرب خمرًا، رغم أن الحقيقة خلاف ذلك، بينما إذا شرب خمرًا وهو يظنه ماءً، يُحاسب على ما اعتقده لا على حقيقة المشروب.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا المعنى مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات”، موضحًا أن النص لم يقل “بالأعمال”، وإنما “بالنيات”، ما يؤكد أن الميزان الحقيقي هو نية الإنسان.

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن محمد بن إدريس الشافعي اعتبر هذا الحديث أصلًا عظيمًا، حتى إنه بنى عليه ثلث مذهبه، نظرًا لما يحمله من دقة في ضبط الأحكام.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الإنسان يُحاسب على قصده عند الفعل، قائلًا: “أنت نيتك إيه؟”، معتبرًا أن إدراك هذه القاعدة يغيّر فهم كثير من التصرفات اليومية، ويضع المسؤولية الحقيقية في القلب قبل الجوارح.