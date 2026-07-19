هل يجوز ارتداء سلاسل ذهبية مكتوب عليها آيات قرآنية؟.. أمينة الإفتاء تجيب

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ما حكم ارتداء النساء لسلاسل أو خواتم تحتوي على آيات قرآنية أو ألفاظ من الذكر؟ موضحة أنه لا مانع شرعًا من ذلك، ولا حرج على المرأة في ارتداء هذه الحُلي، سواء كانت سلاسل أو خواتم أو غيرها مما كُتب عليه ذكر الله أو آيات من القرآن الكريم.

حكم ارتداء النساء لسلاسل أو خواتم تحتوي على آيات أو ألفاظ من الذكر

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الأمر يتطلب مراعاة الأدب مع هذه الألفاظ، لأن ما تحمله من آيات وذكر له مكانة عظيمة، وبالتالي ينبغي صونها عن الامتهان أو التعامل معها باستهانة.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن من صور هذا الأدب أن تحرص المرأة على التعامل مع هذه الحُلي باحترام يليق بما كُتب عليها، وألا تُظهرها في أماكن لا تليق، مثل دخول الخلاء أو الحمام، بل تسترها أو تخفيها قدر المستطاع، حتى لا تكون في موضع غير مناسب.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في يده خاتم عليه لفظ الجلالة، وفي بعض الروايات أنه كان إذا دخل الخلاء وضعه، وفي روايات أخرى أنه كان يقبض يده عليه، وذلك صونًا لذكر الله عن أن يكون في مكان غير طاهر.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل في هذه المسألة الإباحة، مع ضرورة الالتزام بالأدب والتوقير، بحيث يكون التعامل مع هذه الأشياء بما يتناسب مع ما تحمله من معاني الذكر وتعظيم شعائر الله.