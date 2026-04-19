مرموش على أعتاب اللقب.. سيناريوهات حسم البريميرليج مع السيتي على حساب أرسنال

تتجه الأنظار إلى ملعب «الاتحاد»، حيث يخوض مانشستر سيتي مواجهة مفصلية أمام أرسنال، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء قد يعيد رسم ملامح سباق اللقب هذا الموسم.

مواجهة تحمل كل عوامل الإثارة، بين فريقين يتنافسان حتى النفس الأخير، في سباق قد يُحسم بفارق هدف أو لحظة حاسمة.

وتحمل المباراة أهمية استثنائية لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، خاصة مع تواجد النجم المصري عمر مرموش، إذ يمنح الفوز أصحاب الأرض دفعة قوية نحو تقليص الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط، مع امتلاك مباراة مؤجلة قد تمنحهم الأفضلية الحسابية في صراع القمة.

ورغم أن حسم اللقب لا يتوقف على هذه المباراة فقط، فإنها تمثل نقطة التحول الأبرز، حيث يحتاج مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية، للحفاظ على حظوظه كاملة في استعادة الصدارة خلال الأمتار الأخيرة من الموسم.

وتزداد الإثارة في ظل السيناريوهات المحتملة، إذ قد يتساوى الفريقان في عدد النقاط حال فوز كل طرف بمبارياته، باستثناء مواجهة اليوم، ما يجعل فارق الأهداف عنصرًا حاسمًا في تحديد هوية البطل.

ويظهر التقارب الكبير بين الفريقين في هذا الجانب، حيث تقلص الفارق مؤخرًا ليصبح في حدود ضيقة، ما يؤكد شدة المنافسة حتى على أدق التفاصيل.

ويدرك جوارديولا أن المرحلة الحالية لا تحتمل الاكتفاء بالانتصارات فقط، بل تتطلب تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، تحسبًا لأي حسم عبر فارق الأهداف، في وقت قد يؤدي فيه أي تعثر من أرسنال إلى تغيير المشهد بالكامل ومنح السيتي أفضلية أكبر في سباق التتويج.