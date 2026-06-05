قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمعة الساعة كام؟.. مواقيت الصلاة اليوم 5 يونيو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
6707 جنيهات.. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في تعاملات اليوم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 5-6-2026
مختار غباشي: ترامب يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة ويحاول تحقيق ما فشل في فرضه على إيران عسكريًا
روسيا تطالب بتحقيق دقيق في الاكتشافات الجديدة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري
أمريكا تدرس التراجع عن نشر صواريخ توماهوك في ألمانيا خشية التصعيد مع روسيا
وصل لـ 51.95 جنيها .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم
الاستعلام عن بيانات الطبيب 2026 بالاسم عبر نقابة الأطباء
نائب المتحدث باسم يونيفيل: مقتل أحد حفظة السلام يرفع خسائر يونيفيل إلى 7 قتلى منذ 2 مارس
الاعتداء على فريق دفن ضحايا إيبولا في الكونغو.. مخاوف من تفشي العدوى
حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. هل عليه إثم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وصل لـ 51.95 جنيها .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر سعر أكبر دولار في البنوك اليوم الجمعة 5-6-2026؛ استقرارا من دون تغيير وذلك التوازي مع تعطل العمل في البنوك.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت  بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 

وأظهرت تداولات الدولار ثباتاً من دون تغيير علي مستوي الجهاز المصرفي .

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر الدولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار 51.75 جنيها للشراء و 51.75 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي،الكويت الوطني".

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التجاري الدولي  CIBـالعربي الافريقي، المصرف المتحد، ميد بنك، الأهلي المصري، نكست، HSBC، التعمير والاسكان،نكست، المصري الخليجي،فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.80 جنيها للشراء و 51.9 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، مصر، الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب"

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع.

البنك المركزي

مباحثات لدعم الاستثمار مع بريطانيا

عقد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

والتقى أبو النجا في بداية جدول أعماله مع مستثمري بنك  «HSBC»، حيث ناقش معهم تطورات السياسات النقدية في مصر، وجهود البنك المركزي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، إلى جانب استعراض التطورات الخاصة بسوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.

كما عقد نائب محافظ البنك المركزي اجتماعاً مماثلاً مع مستثمرين دوليين حيث تناول اللقاء آفاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ودور القطاع المصرفي في دعم خطط النمو والاستثمار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية.

وأكد أبو النجا خلال مناقشاته مع المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية الدولية أن الاقتصاد المصري، تأثر بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن السياسات الاقتصادية والنقدية التي تم تطبيقها أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التحديات والحد من آثارها. 

وأوضح أن البنك المركزي المصري اتبع نهجاً مرناً في إدارة السياسة النقدية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الثقة في الأسواق، بالتوازي مع تعزيز مرونة سوق الصرف ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن من بين الملفات التي تحظى بأولوية خلال المرحلة الحالية تعزيز استقرار الأسعار، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وتطوير منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأوضح أن البنك المركزي يواصل إدارة هذه الملفات من خلال أدوات وسياسات متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم أهداف النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.

سعر الدولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم اخبار مصر أقل سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي مال وااعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد