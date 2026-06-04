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العمارات مالت .. إجلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العمارات مالت .. إجلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

العقارين
العقارين
أحمد زهران

قامت الاجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، بإخلاء عقارين بمنطقة كفرطهرمس لوجود ميل بهما.


قام الحي بقطع المرافق عنهما لإخلاء السكان منهما، بعد انتقال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة لموقع العقارين، وإجراء الفحوصات والمعاينات الفنية اللازمة، وتبينت وجود ميل ويستدعي اخلاء السكان من العقارين.

يتكون كل من العقارين من 12 طابقا ومكتظين بالسكان.

وأشارات المصادر، أنه سيتم تنفيذ أعمال رصد ومراقبة للميل على مدار الـ 48 ساعة القادمين، وإجراء معاينة هندسية نهائية تميدا للهدم من عدمه، وإجراء ترميم او تدعيم للأثاث.

اخلاء عقار محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم

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