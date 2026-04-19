إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي مباراتين بدلاً من 4 مباريات

اتخذت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، عددًا من القرارات بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي ضد قرار لجنة المسابقات، الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

أولًا: قبول التظلم شكلًا، لوروده في الميعاد القانوني.

ثانيًا: تعديل قرار لجنة المسابقات بشأن اللاعب محمد السيد محمد الشناوي، ليصبح إيقافه مباراتين، مع تأييد الغرامة المقررة عليه.

ثالثًا: عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، لانتهاء النصاب القانوني.

رابعًا: تأييد قرار لجنة المسابقات بشأن الغرامة الموقعة على النادي الأهلي.