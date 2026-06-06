غش ومخالفات في امتحانات المحافظات.. تداول أسئلة امتحان اللغة العربية بالقليوبية.. وإحالة 4 ملاحظين بلجنة دبلومات فنية بقنا بسب "محمول"

شهدت لجان الامتحانات في عدد من المحافظات، اليوم، وقائع غش ومخالفات أثارت حالة من الجدل، دفعت المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تم رصد تداول أجزاء من أسئلة الامتحانات إلكترونيًا، إلى جانب مخالفات داخل بعض اللجان، ما أسفر عن إحالة عدد من المسؤولين والملاحظين للتحقيق.

استبعاد رئيس إحدى لجان بالقليوبية

في محافظة القليوبية، قررت مديرية التربية والتعليم استبعاد رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وإحالة المراقب الأول للتحقيق، بعد ضبط طالب قام بتصوير وتداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية عبر مواقع التواصل وصفحات الغش الإلكتروني.

وكشفت المتابعة أن الطالب تمكن من تصوير ورقة الامتحان بعد نحو نصف ساعة من بدء اللجنة، قبل أن يتم تداولها إلكترونيًا، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى التحرك بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقائع غش ومخالفات في الامتحانات بالمحافظات

اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تداعيات محاولتي غش بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في إدارتي طوخ وشبين القناطر التعليميتين، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على انتظام الامتحانات وضمان العدالة بين جميع الطلاب.

وأكد المحافظ أن غرف العمليات المركزية والفرعية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، مشددًا على أن أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات ستواجه بحزم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

تداول أسئلة امتحان اللغة العربية بالقليوبية

ومن جانبها، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة صباحًا بلاغًا يفيد بتداول صورة من ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية عبر إحدى صفحات الغش الإلكتروني، وعلى الفور جرى التنسيق مع الجهات المختصة لتتبع مصدر الواقعة والتحقق منها.

وبعد فحص الأمر، تبين أن أحد طلاب مدرسة مشتهر الإعدادية بنين التابعة لإدارة طوخ التعليمية قام بتصوير ورقة الأسئلة داخل اللجنة ومحاولة نشرها عبر وسائل التواصل المختلفة، مع تعمد إخفاء الكود الموجود على الورقة في محاولة لإخفاء مصدرها.

محافظ القليوبية

الأكواد السرية

وأكدت المديرية أن الأكواد السرية والتقنيات المطبقة على أوراق الأسئلة ساعدت في تحديد اللجنة ومصدر الورقة بدقة، والوصول إلى الطالب المخالف وضبطه خلال وقت قصير.

كما تم رصد حالة غش إلكتروني أخرى داخل لجنة عرب الصوالحة رقم 296 التابعة لإدارة شبين القناطر التعليمية، حيث حاول أحد الطلاب استخدام هاتف محمول أثناء أداء امتحان اللغة العربية، وتم ضبط الهاتف واتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية اللازمة وإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية.

وبناء على توجيهات محافظ القليوبية، جرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، إلى جانب إحالة رئيس لجنة مشتهر الإعدادية بنين والمراقب الأول إلى التحقيق العاجل لبحث ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وشدد محافظ القليوبية على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بنزاهة الامتحانات، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لجميع اللجان لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية.

وقائع غش ومخالفات في الامتحانات بالمحافظات

إحالة 4 ملاحظين للتحقيق بلجنة دبلومات فنية بقنا

وفي محافظة قنا، قرر اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إحالة أربعة ملاحظين ومراقب بإحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية إلى التحقيق العاجل، بعد رصد مخالفات داخل لجنة مدرسة قنا الزخرفية المعمارية بنين رقم 1808.

وجاء القرار عقب جولة تفقدية للمحافظ داخل اللجنة، حيث تم ضبط كتاب خاص بمادة اللغة العربية التي كان الطلاب يؤدون امتحانها، إلى جانب السماح بوجود مقتنيات وأدوات شخصية لا علاقة لها بالامتحان داخل اللجنة، كما تم العثور على هاتف محمول بحوزة أحد الملاحظين.

اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين

وأكد محافظ قنا أنه لا تهاون مع أي تقصير أو إهمال يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

وقائع غش ومخالفات في الامتحانات بالمحافظات

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأشرف سعد، مدير إدارة قنا التعليمية، لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وكان محافظ قنا قد تفقد مدرسة قنا الثانوية الزخرفية لمتابعة سير امتحانات الدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات، حيث تضم المدرسة 15 لجنة امتحانية يؤدي بها 285 طالبًا امتحان مادة اللغة العربية، واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات.