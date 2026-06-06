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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انتظام سير الامتحانات.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة لجان الشهادة الاعدادية في المدارس

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية
قسم المحافظات

يتابع المحافظين انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الاعدادية في المحافظات ،حيث يجرى المحافظين جولات ميدانية على اللجان لمتابعة انتظام سير الامتحانات..

قنا

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والاطمئنان على مدى الانضباط داخل اللجان وتأمين محيطها، فضلًا عن الوقوف على الحالة العامة وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

رافق محافظ قنا، خلال الجولة كل من: طارق سعدالدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف سعد، مدير عام إدارة قنا التعليمية.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد لجنة مدرسة الشهيد العميد محمد جمال نصاري، حيث اطمأن على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لضمان أداء الامتحانات في هدوء ونظام.

وشملت الجولة، تفقد لجنة مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية المشتركة، حيث تابع المحافظ سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب أو انتظام العملية الامتحانية.

كما تفقد الببلاوي، مدرسة قنا الثانوية الزخرفية، لمتابعة سير امتحانات الدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات، حيث تضم المدرسة 15 لجنة امتحانية يؤدي بها 285 طالبًا امتحان مادة اللغة العربية.

واطمأن محافظ قنا، على انتظام أعمال الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

و أوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،ب أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 297 لجنة، يؤدي بها الامتحانات 60 ألفًا و619 طالبًا وطالبة، ويشرف على أعمالها 9437 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.

وأشار  سعد الدين، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل انطلاق الامتحانات من خلال تجهيز اللجان وتوزيع المراقبين والملاحظين بما يضمن سير العملية الامتحانية في أجواء من الانضباط والشفافية.
 

الوادي الجديد

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية صباح اليوم، للعام الدراسي 2025/2026 بمختلف التخصصات النوعية، والتي يؤديها 2639 طالبًا وطالبة أمام 14 لجنة امتحانية تم تجهيزها بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشددت المحافظ خلال متابعتها لسير الامتحانات بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان، والتأكد من كفاءة وسائل التهوية وتوافر مبردات المياه؛ بما يتيح بيئة امتحانية مناسبة للطلاب في أجواء من الهدوء والانضباط، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مواقف طارئة خلال هذه الفترة. وكذلك المرور الدوري على استراحات المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة للإقامة اللائقة.

محافظة الدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سير امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تفقد لجان الامتحانات بالمعهد الأزهري النموذجي للغات بالمنصورة، بحضور الدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، والدكتورة وفاء الزيني الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية، إبراهيم المصري موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وتفقد المحافظ عدداً من لجان الامتحانات للاطمئنان على سير العملية، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لتوفير المناخ المناسب والأجواء اللازمة لأداء الامتحانات بالمعهد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً لتوفير كافة سبل الدعم لأبنائنا خلال امتحاناتهم، معربا عن خالص تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في دعم القطاعات الأزهرية.

وأعرب الدكتور مصباح العريف عن شكره وتقديره للدعم المتواصل من المحافظ، وتوفير جميع أوجه الدعم اللازم لسير الامتحانات على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن المعهد يضم 18 لجنة امتحانات تشمل 7 معاهد أزهرية، وتضم 251 طالبة.

وحرص المحافظ خلال جولته على المرور داخل بعض اللجان، والاطمئنان على هدوء الأجواء وتوفر وسائل الراحة اللازمة للطالبات، كما استمع إلى بعض الطالبات حول مدى وضوح ورقة الأسئلة وتوافر سبل الدعم داخل اللجنة، وأكد على أهمية توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب، كما التقى المواطنين خارج اللجنة واستمع إليهم مؤكدا بذل الجهود لتلبية احتياجاتهم.

المحافظين امتحانات الشهادة الاعدادية جولات ميدانية انتظام سير الامتحانات

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