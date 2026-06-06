نقلة حضارية في قلب المحلة.. تواصل أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء بحي أول المحلة الكبرى، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكة المحاور الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورصف شارع الجلاء، أحد أهم المحاور الحيوية بمدينة المحلة الكبرى، والذي يمتد بطول 1700 متر وبمتوسط عرض 16 متراً، ويربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مروراً بتقاطعات شكري القوتلي ومحب، ويعد من الشرايين الرئيسية الداعمة للحركة المرورية والتجارية بالمدينة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن أعمال التطوير تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الطرق الداخلية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن تطوير شارع الجلاء يمثل خطوة مهمة في دعم السيولة المرورية وتقليل التكدسات داخل المدينة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة اليومية لأهالي المحلة الكبرى، في ظل ما تشهده من نشاط صناعي وتجاري متزايد باعتبارها “قلعة الصناعة المصرية”.