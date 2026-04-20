تامر النحاس: تفاوت العقود خلق أزمة داخل الأهلي.. وحلول محتملة لتخفيف التوتر

يرى تامر النحاس، لاعب الزمالك السابق، أن الفارق الكبير في رواتب لاعبي النادي الأهلي أصبح أحد أبرز أسباب التوتر داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

وأوضح خلال ظهوره مع سيف زاهر في برنامج “ملعب أون” أن هذه الفجوة خلقت حالة من عدم الرضا بين اللاعبين، ما انعكس على الأداء والاستقرار.



وأشار النحاس إلى أن رفض الأهلي زيادة عقد عمرو السولية بمبلغ مليون جنيه قبل رحيله كان خطأً كبيرًا، خاصة أن اللاعب كان يمثل قيمة فنية وقيادية داخل غرفة الملابس. واعتبر أن خسارة لاعب بهذه الشخصية أثرت على توازن الفريق.

تعاقدات بأرقام ضخمة تثير الجدل

وأضاف أن الأزمة تفاقمت مع التعاقد مع لاعبين جدد برواتب مرتفعة تفوق لاعبين أساسيين، ما زاد من حدة المقارنة داخل الفريق. وأكد أن هذه السياسة تحتاج إلى إعادة نظر لضمان تحقيق العدالة والاستقرار.

حلول محتملة لتخفيف الأزمة

طرح النحاس فكرة بيع بعض النجوم مثل أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور أو محمود حسن تريزيجيه كأحد الحلول لتقليل الضغوط المالية داخل الفريق. وأوضح أن هذه الخطوة قد تساعد في إعادة هيكلة الرواتب وتهدئة الأجواء داخل غرفة الملابس.

مقارنة بين الأهلي والزمالك

أكد أن نادي الزمالك استفاد ماليًا من رحيل زيزو رغم الخسارة الفنية، بينما حدث العكس مع الأهلي الذي استفاد فنيًا لكنه تحمل أعباء مالية أكبر. واعتبر أن خسارة الدوري قد تمنح الأهلي فرصة لإعادة ترتيب أوراقه.

رؤية فنية ومستقبل المدربين

اختتم النحاس حديثه بالإشارة إلى أن الفوز بالدوري قد يخفف الأزمات مؤقتًا، لكنه شدد على أهمية الإصلاح الهيكلي. كما أبدى رأيه بأن عماد النحاس كان يستحق فرصة أكبر، وأشاد بما يقدمه معتمد جمال مع الزمالك، معتبرًا أنه يستحق الاستمرار حال تحقيق البطولات.