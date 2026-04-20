الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تمهيدا لعرضه على الخطيب.. تفاصيل مقترح هيكلة قطاع الكرة في الأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل وكواليس تصور هيكلة قطاع الكرة بالنادي الأهلي، والذي قدمه سيد عبد الحفيظ إلى ياسين منصور، تمهيدًا لعرضه على محمود الخطيب.


وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «سيد عبد الحفيظ، المشرف على الكرة، قدم تصورًا لياسين منصور، وتم عرضه على محمود الخطيب في اجتماع ودي بشأن هيكلة قطاع الكرة للموسم المقبل».


وأضاف أن التصور تضمن عدة محاور رئيسية، وفقًا لمصادر مطلعة، وجاء أبرزها كالتالي:" التصور لم يتضمن أسماء محددة للتعيين أو اتفاقات نهائية على أي عناصر للعمل بشكل رسمي".


تابع أضا:" إعادة هيكلة إدارية شاملة للفريق الأول، تشمل مناصب مثل مدير الكرة ومدير شؤون اللاعبين، إلى جانب إعداد لائحة تنظيمية شاملة لكافة تفاصيل اللاعبين والمنافسات، مع تصور خاص بالعقود من الجانب المالي".


وأشار إلى أن إنشاء إدارة منفصلة للتعاقدات والـ«اسكاوتنج» تتبع المشرف العام على الكرة، مع تقسيم العمل بين الكشافة داخليًا وخارجيًا، لتغطية أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وشمال أفريقيا، إضافة إلى العمل المحلي.


وتابع: "قطاع الناشئين والأكاديمية، من خلال تصور إداري ومالي شامل بالتعاون مع وكالة أجنبية، بهدف دعم القطاع بخبرات فنية وطبية وتسويقية، مع وضع بند استثماري لتحقيق عوائد مالية تخدم المنظومة".


وأردف: "ترشيح عدد من الأسماء لإدارة بعض الملفات، من بينهم جيلبرتو وأنيس بوجلبان وعدد من نجوم الأهلي السابقين لإدارة ملف الاسكاوتنج، إلى جانب أسماء من أبناء النادي في مناصب مدير الكرة ومدير شؤون اللاعبين والمدير الإداري".


وواصل:" إلغاء منصب المدير الرياضي، وإعادة تشكيل لجنة الكرة بصيغتها القديمة، لتضم محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وياسين منصور، بالإضافة إلى عضوين من خارج النادي، مع استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب المشرف العام على الكرة دون مقابل".


مأكمل:" تواجد سيد عبد الحفيظ بشكل يومي في التدريبات، ومتابعته للأمور الإدارية داخل الفريق، إلى جانب عمله من مكتب مدير الكرة بحضور وليد صلاح الدين، دون تخصيص مكتب مستقل حتى الآن".


وأتم:" متابعة الانضباط داخل الفريق، ومراجعة شاملة للعقود واللوائح المالية الخاصة بقطاع الكرة".


واختتم أضا بأن التصور لا يزال قيد الدراسة، في إطار إعادة هيكلة شاملة لقطاع الكرة داخل النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

