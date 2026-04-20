الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

على أعتاب المجد القاري.. هل يكتب الأهلي السعودي وشباب الأهلي الإماراتي فصلاً جديداً بنهائي عربي خالص في أبطال آسيا ؟

في مشهد كروي يحمل الكثير من الإثارة والترقب.. تلوح في الأفق فرصة تاريخية لنهائي عربي خالص في دوري أبطال آسيا للنخبة مع اقتراب كل من الأهلي السعودي وشباب الأهلي الإماراتي من محطة الحسم حين يواجهان اليوم وغدا تباعاً فيسل كوبي وماتشيدا زيلفيا في نصف النهائي على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

لم يعد الحلم ببلوغ نهائي عربي خالص مجرد أمنية بل بات احتمالاً واقعياً تدعمه معطيات فنية ومعنوية خصوصاً في ظل الأداء المتصاعد للفريقين العربيين ورغبتهما في فرض الهيمنة على البطولة القارية.

يدخل الأهلي السعودي المواجهة مدفوعاً بعاملي الأرض والجمهور ساعياً إلى بلوغ النهائي للمرة الرابعة في تاريخه والثانية توالياً في مهمة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه لأول مرة الموسم الماضي.

ورغم بدايته المتذبذبة في الأدوار الإقصائية إلا أن الفريق أظهر شخصية قوية خاصة في مواجهته أمام جوهور دار التعظيم حين قلب تأخره إلى فوز رغم النقص العددي في دلالة واضحة على نضجه التكتيكي وصلابته الذهنية.

ويعتمد الأهلي على كوكبة من النجوم القادرين على صنع الفارق يتقدمهم الحارس إدوار ميندي والمهاجم إيفان توني إلى جانب رياض محرز وفرانك كيسيه وهي أسماء تمنح الفريق ثقلاً هجومياً وخبرة قارية لا يُستهان بها.

في المقابل لا تبدو مهمة الأهلي سهلة أمام فيسل كوبي الفريق الياباني الذي أظهر روحاً قتالية عالية بعدما عاد من تأخر كبير أمام السد القطري ما يعكس قدرته على التعامل مع الضغوط والعودة في أصعب الظروف.

شباب الأهلي و طموح قاري لتعويض الإخفاقات المحلية

على الجبهة الأخرى يخوض شباب الأهلي الإماراتي اختباراً لا يقل صعوبة وهو الباحث عن إنقاذ موسمه القاري بعد سلسلة من التعثرات المحلية التي أبعدته عن منصات التتويج.

ونجح الفريق الذي تأهل بشق الأنفس إلى الأدوار الإقصائية في إعادة ترتيب أوراقه قارياً ويأمل في بلوغ النهائي القاري كتعويض معنوي كبير.

ورغم خسارته الأخيرة في الدوري المحلي إلا أن الفريق بقيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا أظهر مرونة تكتيكية وقدرة على خلق الفرص وإن ظل بحاجة إلى مزيد من التوازن الدفاعي لتفادي تكرار سيناريو فقدان السيطرة.

أما منافسه ماتشيدا زيلفيا فقد فرض نفسه كأحد مفاجآت البطولة خاصة بعد إقصائه الاتحاد السعودي معتمداً على تنظيم دفاعي صارم واستغلال مثالي للفرص وهو ما أكده مدربه جو كورودا الذي شدد على أن قوة فريقه تكمن في الانضباط الجماعي.

هل نشهد نهائياً عربياً خالصاً ؟

يبقى السؤال الأبرز: هل نشهد نهائياً عربياً خالصاً؟ وتبقي الإجابة ليست محسومة لكنها ممكنة فالأهلي يمتلك أفضلية الأرض والجمهور والخبرة بينما يعول شباب الأهلي على الدوافع والرغبة في التعويض. في المقابل لا يمكن التقليل من صلابة المدرسة اليابانية التي أثبتت مراراً قدرتها على قلب التوقعات.

في النهاية تقف الكرة الآسيوية على أعتاب لحظة فارقة قد تعيد رسم خريطة المنافسة وتمنح الكرة العربية حضوراً استثنائياً في المشهد الختامي وبين الحلم والواقع تفصل 180 دقيقة فقط قد تصنع تاريخاً جديداً.

