من الهيمنة إلى الشكوك .. الأهلي يستمر وسقوط الكبار يهز الكرة السعودية فى أبطال آسيا للنخبة| إيه الحكاية ؟

وجدت الكرة السعودية نفسها أمام مشهد متناقض في دوري أبطال آسيا للنخبة فبينما غادر قطباها الكبيران الهلال السعودي والاتحاد السعودي المنافسات من الأدوار الإقصائية بقي الأهلي السعودي وحيداً في ساحة التنافس حاملاً آمال الكرة السعودية في بلوغ النهائي والدفاع عن اللقب في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الجماعي رغم الطفرة الكبيرة التي شهدتها الأندية في السنوات الأخيرة.

خروج الهلال والاتحاد لم يكن مجرد نتائج عابرة بل أعاد إلى الواجهة نقاشاً قديماً يتجدد باستمرار حول الفجوة بين الإمكانات المتاحة والمردود الفني داخل الملعب.

فالدعم الكبير الذي شهدته الكرة السعودية سواء عبر استقطاب نجوم عالميين أو تطوير البنية الإدارية والفنية لم ينعكس بالشكل المتوقع قارياً وهو ما بدا واضحاً في الإقصاء المبكر لفريقين كانا مرشحين بقوة للمنافسة على اللقب.

الأهلي يواصل جملته

في المقابل واصل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعدما تجاوز عقبة جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 2-1 في مباراة لم تكن سهلة على الإطلاق خاصة بعد أن أكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم الصعوبات أظهر الأهلي شخصية البطل حيث نجح في قلب تأخره إلى فوز مستحق مستفيداً من خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع اللحظات الحاسمة.

وجاء هدف التعادل في توقيت مثالي عبر فرانك كيسييه الذي استغل كرة ثابتة ليسكنها الشباك برأسية قوية قبل أن يمنح البرازيلي جالينو فريقه التقدم بهدف رائع من تسديدة بعيدة عكس جودة الفرديات التي يمتلكها الفريق.

هذا الفوز لم يكن مجرد عبور إلى نصف النهائي بل رسالة واضحة بأن الأهلي لا يزال قادراً على المنافسة حتى في أصعب الظروف.

ورغم التأهل لم يخفي المدرب ماتياس يايسله قلقه من الأداء مشيراً إلى أن الفريق بحاجة إلى تطوير بعض الجوانب إذا ما أراد الحفاظ على لقبه. تصريحاته عكست واقعية فنية حيث أقر بأن اللعب بعشرة لاعبين صعّب المهمة لكنه أشاد في الوقت ذاته بعقلية لاعبيه وانضباطهم مؤكداً أن التأهل كان الهدف الأهم في هذه المرحلة.

اختبار قوي

الاختبار الحقيقي للأهلي سيكون في المواجهة المقبلة أمام فيسيل كوبي الذي حجز مقعده في نصف النهائي بعد مباراة ماراثونية أمام السد القطري حسمت بركلات الترجيح.

وأظهر الفريق الياباني قوة هجومية وشخصية تنافسية عالية ما ينبئ بمواجهة متكافئة قد تحسم بتفاصيل صغيرة.

في المقابل كان وداع الاتحاد أكثر تألما بعدما خسر أمام ماتشيدا زيلفيا بهدف دون رد في مباراة شهدت حالة من الجدل التحكيمي. الهدف الوحيد جاء في الشوط الأول ولم ينجح الاتحاد في العودة رغم محاولاته ليغادر البطولة خالي الوفاض مواصلاً موسماً مخيباً على كافة الأصعدة.

الاتحاد يهاجم التحكيم

الغضب سيطر على أجواء الفريق بعد اللقاء خاصة من جانب المدرب البرتغالي الذي حمل التحكيم مسؤولية الخسارة بشكل صريح في مشهد يعكس حجم الإحباط داخل الفريق. ورغم هذه الانتقادات فإن واقع الأداء يفرض قراءة أعمق حيث لم يظهر الاتحاد بالمستوى المطلوب في لحظات الحسم وهو ما كلفه الخروج من البطولة.

في المحصلة تضع هذه النتائج الكرة السعودية أمام مفترق طرق فبينما يواصل الأهلي مشواره مدعوماً بطموحات جماهيره تبقى الأسئلة مفتوحة حول أسباب تراجع بقية الأندية ومدى القدرة على تحويل الطفرة الاستثمارية إلى إنجازات قارية ملموسة.

ومع اقتراب نصف النهائي تتجه الأنظار إلى الأهلي بوصفه الأمل الأخير في مهمة لا تتعلق فقط بحصد اللقب بل باستعادة الهيبة القارية وإثبات أن الكرة السعودية لا تزال قادرة على المنافسة في أعلى المستويات.