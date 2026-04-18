كواليس الشرط الجزائي بعد رحيل هيرفي رينارد عن السعودية

كشفت تقارير صحفية عن كواليس أزمة الشرط الجزائي بشأن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، بعد إعفائه من تدريب المنتخب الأول.

وقال رينارد في تصريحات عبر وكالة «فرانس برس»، أمس الجمعة، أنه قد أُبلغ بقرار إقالته.

وأضاف: “هذه هي كرة القدم، السعودية تأهلت سبع مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي، والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في 2022، على الأقل سيبقى هذا الفخر”.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية فإنه لم يتم الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد السعودي حتى الآن بإقالة رينارد لأسباب قانونية ومالية متعلقة بالشرط الجزائي.

وأوضحت أن الشرط الجزائي لرينارد مع الاتحاد السعودي يصل إلى 5 ملايين يورو.

واختتمت أنه من المنتظر أن يتم حل الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة قبل كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.