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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرشح نيك أوبرهايدن سفيرا للولايات المتحدة لدى مصر

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح نيك أوبرهايدن لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر، في خطوة تأتي ضمن حزمة جديدة من الترشيحات الدبلوماسية التي أحالتها الإدارة الأمريكية إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها.

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض، فقد تم إرسال اسم نيك أوبرهايدن إلى مجلس الشيوخ ليشغل منصب "السفير فوق العادة والمفوض للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية"، ليصبح المرشح الرسمي للإدارة الأمريكية لتولي أحد أهم المناصب الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي الترشيح في وقت تكتسب فيه العلاقات المصرية الأمريكية أهمية متزايدة على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة والبحر الأحمر والأزمة المرتبطة بإيران، فضلاً عن ملفات التعاون العسكري والاقتصادي بين القاهرة وواشنطن. 

وتُعد مصر شريكاً استراتيجياً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث يمتد التعاون بين البلدين إلى مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ويحتاج ترشيح أوبرهايدن إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يتمكن من مباشرة مهامه رسمياً في القاهرة. 

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود إدارة ترامب لاستكمال شغل عدد من المناصب الدبلوماسية الشاغرة حول العالم، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات سياسية وأمنية متزايدة في عدة مناطق استراتيجية.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن ترشيح أوبرهايدن جاء ضمن قائمة واسعة من الترشيحات الدبلوماسية التي شملت عدداً من السفارات الأمريكية المهمة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. 

كما لفتت إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعمل على سد عدد من الشواغر الدبلوماسية في المنطقة، في ظل الحاجة إلى تعزيز التواصل مع الحلفاء الإقليميين ومتابعة الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليميين.

ويُنظر إلى منصب السفير الأمريكي في القاهرة باعتباره من أبرز المواقع الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه مصر في القضايا الإقليمية. 

ومن المتوقع أن يخضع المرشح لجلسات استماع داخل مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة، قبل التصويت النهائي على تعيينه، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في الولايات المتحدة.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيك أوبرهايدن الولايات المتحدة سفير الولايات المتحدة لدى مصر

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