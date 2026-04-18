أمير هشام يثير الجدل بشأن رحيل رينارد من تدريب منتخب السعودية

طرح الإعلامي أمير هشام سؤالاً مثيرا بشأن رحيل هيرفي رينارد من تدريب منتخب السعودية.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد رحيله من تدريب منتخب السعودية.. مع أم ضد تعيين هيرفي رينارد مدرباً للأهلي الموسم القادم".

في ظل انتشار العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، خرج الإعلامي أحمد شوبير ليحسم الجدل بشكل واضح حول هذه الأنباء، مؤكدًا عدم صحتها تمامًا.

وأوضح شوبير في تصريحات تلفزيونية أن كل ما يتم تداوله بشأن وجود أي مفاوضات، سواء رسمية أو حتى ودية، بين الأهلي والمدرب الفرنسي غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن اسم رينارد لم يُطرح داخل النادي في الوقت الحالي.

وأشار شوبير إلى أن إدارة النادي الأهلي تضع ملف الاستقرار الفني على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، حيث يركز الفريق بشكل كامل على مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، دون الدخول في أي نقاشات تتعلق بتغيير الجهاز الفني.

وأضاف أن الاتجاه داخل النادي هو دعم الجهاز الفني الحالي وتوفير أكبر قدر من الهدوء والتركيز، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول الدوري، خاصة في ظل اشتعال المنافسة هذا الموسم.

الأهلي يستعد لمواجهة قوية أمام بيراميدز

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، تحضيرًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُعد المباراة من المواجهات القوية والحاسمة في مشوار الفريقين، نظرًا لأهميتها في تحديد شكل المنافسة على صدارة جدول الترتيب، وهو ما يضاعف من تركيز الجهاز الفني واللاعبين خلال فترة التحضير الحالية.